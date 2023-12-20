Стриптизер у будинок для літніх людей: як жінка відсвяткувала свій 102-й день народження

102-річна Моніка Раддік з Великої Британії вирішила у день народження зробити для себе особливий подарунок і запросила стриптизера. Гості були шоковані, коли посеред свята прийшов привабливий танцюрист.

Літні люди зазвичай святкують день народження з тортом та родиною, однак Моніка – особлива пенсіонерка. Вона зробила свято для всіх мешканців будинку для літніх людей.

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Пенсіонерці подобаються чоловіки у формі

У святковий ранок Моніка пішла в церкву, а на другу половину дня запланувала вечірку з друзями. Пенсіонери з West Lodge, а також працівники закладу були шоковані, коли двері відкрив харизматичний чоловік, який зняв з себе футболку і почав танцювати. Моніка навіть запропонувала стриптизеру дитяче масло для кращого ефекту.



Стриптиз для 102-річної жінки / Фото North News & Pictures Ltd

До речі, танцівником, який подарував старенькій яскраві емоції, виявився чоловік однієї з волонтерок будинку для літніх людей – Адам Прайс.

Мабуть, їй подобаються чоловіки у формі. Я радий, що зробив її день,

– сказав Адам.



Іменинниця була дуже щасливою / Фото North News & Pictures Ltd

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Усе життя присвятила іншим, тому тепер хоче пожити для себе

У Моніки ніколи не було дітей. Вона все життя присвятила іншим людям і до своїх 92 років доглядала за братом. Моніка піклувалася про чужих дітей, працювала з жінками у туберкульозному центрі. Під час Другої світової війни вона служила у їдальні, потім – 25 років допомагала черницям у монастирі.

На старості Моніка захотіла зробити щось приємне для самої себе та згадати молодість. Друзі жінки були лише раді такому бажанню іменинниці, адже й самі стали свідками яскравого еротичного танцю.