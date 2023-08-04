100 причин, чому я тебе люблю: гарні фрази для коханого

Любов потрібно доводити діями та вчинками, однак кожній людині хочеться чути приємні слова, бачити, що їй приділяють увагу.

24 Канал підготував 100 "причин" любові, які ви можете адресувати своєму коханому. Напишіть кожну з них на окремому листочку, перев'яжіть стрічкою та гарно упакуйте. Такий сюрприз точно викличе у вашого обранця приємні емоції.

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100 причин, чому я люблю тебе

Ти добрий і щирий. Ти – моя опора та захист. Ти завжди підтримуєш і ніколи не засуджуєш. Я завжди відчуваю твою турботу. У нас спільні погляди на світ, ми розуміємо одне одного з пів слова. Ти ніколи не вказуєш на мої недоліки, але завжди підкреслюєш мої переваги. Часто у мене поганий настрій, злюсь, але ти все пробачаєш. Ти не даєш мені приводів для ревнощів чи образ. Я завжди впевнена у твоїх почуттях. Коли я хворію, ти піклуєшся про мене. Ти рідко кажеш "я кохаю тебе", але щодня показуєш це своїми вчинками, діями.



100 причин, чому я тебе люблю / Фото Canva

Ти – справжній чоловік, з яким нічого не страшно. Я обожнюю прокидатися від твоїх поцілунків та ніжних обіймів. Ти цінуєш мене. Ми повністю довіряємо одне одного. Ти не ображаєшся, коли я засинаю на другій хвилині фільму, який ми домовились подивитися разом. Ти багато працюєш, але стараєшся проводити разом якомога більше часу. Завдяки тобі я змінююся на краще. Ти навчив мене багато гуляти та дбати про здоров'я. Ти ніколи не обмежуєш мою свободу. Мої батьки поважають тебе, а ти – їх. Ти завжди стримуєш обіцянки. З тобою я не соромлюся прокинутися зранку без макіяжу чи з брудною головою, ти любиш мене просто за те, що я є. Дякую, що з тобою можна бути справжньою. Тобі не подобається, коли я плачу, але ти завжди знайдеш правильні слова, щоб заспокоїти та підтримати. Ти надихаєш мене. Ти ніколи не залишаєш саму в складних ситуаціях. Не лише радієш за мої перемоги, але й разом зі мною переживаєш поразки. Ти переживаєш, чи тепло одягнулась, чи поїла, чи не втомилась. Це дуже цінно. Ти знаходиш вихід з будь-яких ситуацій. Ти мужній, сміливий. Твоя цілеспрямованість, наполегливість та працьовитість підкорили моє серце ще на початку наших стосунків. Знаю, що заради мене ти готовий на все. З тобою я завжди впевнена у завтрашньому дні. Ти не романтик, але погоджуєшся на будь-які авантюри. Ти ніколи не розповідаєш про свої проблеми, бо бережеш мене. Я дякую за це, але завжди готова вислухати, зрозуміти. Для мене це важливо. Ти ніколи не кричиш, а завжди пояснюєш, у чому я помиляюся. Твоя усмішка змушує божеволіти. У твоїх очах я тону щодня. Мені завжди легко з тобою. Я пам'ятаю кожну нашу пристрасну ніч. Ти постійно хвалиш мене, навіть якщо я на це не заслуговую. Ти не звертаєш увагу на плітки про мене, завжди довіряєш і це дуже цінно.



100 причин, чому я тебе люблю / Фото Canva

Інколи здається, що немає питання, на яке ти не знаєш відповіді. Ти дуже розумний. У стосунках я – запальна й емоційна, а ти – мудрий і виважений. Ти не вмієш довго злитися. Ти бережеш мої секрети і я точно знаю, що вони назавжди залишаться між нами. Ти знаєш, що коли я голодна – це біда, тому завжди готуєш для мене якісь смаколики. З повагою ставишся до всіх людей, не зважаючи на вік і статус. У тебе дуже добре серце, ти готовий допомогти кожному, хто цього потребує. Твій голос – це саме те, що я хочу чути щоранку та щовечора. Він найприємніший серед усіх, які я чула. Я готова відкласти будь-які справи, щоб зустрітися з тобою. Я ще ніколи не відчувала такої ніжності та любові, які відчуваю поруч з тобою. Не уявляю свого життя без твоїх ніжних дотиків. Ти – майстер масажу. З тобою я забуваю про всі проблеми, все стає не важливим. Мої подруги мріють мати хлопців, схожих на тебе. Я ще ні від кого не чула таких оригінальних і зворушливих компліментів, як від тебе. Ти незалежний і впевнений у собі. Ти завжди знаєш, що хочеш. Мрію, щоб наші діти були схожі на тебе. Ти красивий не лише ззовні, а й всередині. Ти – моя душа, місце мого спокою. Ти вмієш підтримати будь-яку розмову. Ти мудрий, завжди правильно розставляєш життєві пріоритети. Ти обожнюєш спорт. У цьому ми різні, але я просто шаленію від твоєї фігури. У тобі поєднуються такі риси, як ніжність і сексуальність. Божеволію від цього. Ти ніколи не пліткуєш і не кажеш погане про інших дівчат. Ти ненавидиш розмовляти телефоном, але ніколи не кинеш слухавку, коли я дзвоню. Ти вмієш помічати прекрасне у простих речах. Ти завжди на позитиві, навіть з поганим настроєм вмієш підбадьорити всіх навколо. Ти ніколи не здаєшся, завжди йдеш до своєї мети, як би важко не було. Ти віриш у прекрасне майбутнє, не боїшся мріяти. Ти обізнаний, постійно навчаєшся чомусь новому і вмієш використовувати знання, які отримуєш. З тобою ніколи не буває нудно. Ти – чудовий водій. І навіть не злишся, коли я засинаю поруч або плутаюсь у навігаторі. Ти ніколи не обманюєш. Ти терпиш всі мої капризи. У вихідні тішиш мене ароматною кавою в ліжку й хочеться, щоб цей момент тривав вічно. З тобою я можу бути маленькою дівчинкою. Ти не любиш фотографуватися, але ніколи не злишся, коли прошу сфотографувати мене. Я впевнена, що ти ніколи не зрадиш. Ти так лагідно гладиш мене по голові.



100 причин, чому я тебе люблю / Фото Canva