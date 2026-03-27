Щороку в останню неділю березня о 3 годині ночі стрілки годинників переводять на одну годину вперед. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року.

Чому Україна досі переходить на літній час?

У 2026 році Україна перейде на літній час у ніч з 28 на 29 березня. Це означає, що українці спатимуть на одну годину менше, тож організму доведеться пристосовуватися до нового режиму.

У 2024 році Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає скасування переведення годинників. Ярослав Железняк повідомив, що "за" проголосував 261 нардеп.

Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде,

– пояснив він.

Однак президент України Володимир Зеленський так і не підписав закон.

