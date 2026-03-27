Щороку в останню неділю березня о 3 годині ночі стрілки годинників переводять на одну годину вперед. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року.
Не пропустіть Переведення годинників у 2026 році: коли Україна перейде на літній час
Чому Україна досі переходить на літній час?
У 2026 році Україна перейде на літній час у ніч з 28 на 29 березня. Це означає, що українці спатимуть на одну годину менше, тож організму доведеться пристосовуватися до нового режиму.
У 2024 році Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає скасування переведення годинників. Ярослав Железняк повідомив, що "за" проголосував 261 нардеп.
Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде,
– пояснив він.
Однак президент України Володимир Зеленський так і не підписав закон.
Як перехід на літній час впливає на організм та як до нього?
Варто зауважити, що перехід на літній час – доволі стресовий для організму. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, може погіршуватися сон та самопочуття.
Крім того, росте навантаження на серцево-судинну систему, збільшується ризик депресії, також може знижуватися увага та падати продуктивність.
Щоб допомогти організму легше адаптуватися, варто лягати спати на 10-15 хвилин раніше, більше перебувати на вулиці, провітрювати кімнату, не їсти важку їжу ввечері й не вживати алкоголь, не курити, менше користуватися гаджетами тощо.