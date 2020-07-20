Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик вихідні проводить разом із сім'єю. Зірка не поспішає вирушати на відпочинок туди, де є багато людей. Натомість проводить час на свіжому повітрі у власному заміському будинку.

На особистій сторінці в інстаграмі Лілії з'явилися два ролики, де вона показала активний відпочинок на вихідних. Зірка зазначила, що вона, чоловік та доньки обожнюють разом проводити час за заняттями, що їх об'єднують.

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Лілія Ребрик грає бадмінтон

На першому відео Ребрик разом із чоловіком, танцівником Андрієм Диким грають у бадмінтон. Завжди і усюди вони намагаються бути разом. Телеведуча розповіла, що у сім'ї не прийнято, щоб дівчатка гралися самі чимось, вона ніколи не п'є каву у самотності, а чоловік не зайнятий чимось своїм. Міцність їхньої родини в тому, що вони завжди знаходять спільне заняття. І головне – воно подобається всім. Ці моменти дуже важливі для них, дуже теплі та особисті.

Ось, як на цьому відео: ми з Диким граємо в бадмінтон, Діана це знімає, а Поліна радить, з якого ракурсу краще зняти,

– написала в публікації Лілія.

Лілія Ребрик стрибає на резинках

На іншому ролику Лілія показала гру, яка була популярна ще в її дитинстві. Разом із сім'єю вона стрибає на резинках. Це активне заняття не лише забезпечує хороший настрій на увесь день, а й корисне для здоров'я. Знаменитість зазначила, що з такими руханками жодних фітнес-клубів не потрібно.