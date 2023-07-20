Народжені в серпні люди: з якими знаками зодіаку створять ідеальну сім'ю

Здебільшого у серпні з'являються на світ під знаком Лева. Однак, ті, хто народжується з 22 числа, – вже Діви.

Астрологи зазначили, що з низкою знаків у Левів та Дів є найкращі шанси створити міцну та гармонійну сім’ю. З ким саме найкраща сумісність, розповідає 24 Канал.

До речі Ідеальна пара: 2 знаки зодіаку, які найкраще підходять одне одному

Лев і Овен

Ці два знаки мають спільну стихію – вогонь. Вони сильні та впевнені в собі. Лев та Овен стануть прекрасними партнерами у будь-якій сфері життя. Їхній гострий розум створить справді виграшну комбінацію кохання та шлюбу.

До речі, народжені під цими сузір’ями завжди підтримують одне одного, потребують взаємної уваги та терплячі до своїх партнерів.

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Лев і Терези

Терези – це ще один знак, з представниками якого Леви можуть створити ідеальну сім’ю. Повітря чудово живить вогонь. Це справді споріднені дуже. Обоє оптимісти, креативні, соціальні та обожнюють бути в оточенні людей.

Лев і Терези створять вишукану та харизматичну пару, якою захоплюватимуться буквально всі.

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Діва та Телець

Ще одне ідеальне поєднання у стосунках та шлюбі – це Діва та Телець. Ці знаки, так би мовити, створені одне для одного. Телець досить-таки стабільний, він зуміє заспокоїти та вберегти Діву від тривоги.

У стосунках все відбувається за правилами логіки. Окрім того, представники цих знаків мають однаковий підхід до сексу та романтики.

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Діва та Козеріг

Діва та Козеріг мають єдину стихію. Ці знаки стануть чудовою парою. Вони поважають кохану людину та захоплюються одне одним.

Народжені під цими сузір’ями мають так багато спільного, що їхнє кохання призводить до шлюбу та сім’ї.

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