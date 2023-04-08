Лазарева субота: що не можна робити та їсти в цей день

Щороку Лазарева субота випадає в різні дні, а саме – за 8 днів до Воскресіння Христового. Цього року це буде 8 квітня. Що у цей день не можна робити, а також які діють обмеження в їжі – дізнавайтеся далі.

Лазарева субота святкується напередодні Вербної неділі. Цьогоріч її відзначатимуть 8 квітня. Що можна робити, а що забороняється у цей день, підкаже 24 Канал.

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Історія свята

Лазарева субота отримала свою назву від святого Лазаря, який був другом Ісуса Христа і проживав біля Єрусалиму. Через хворобу Лазар помер. Відповідно до Святого Письма, Ісус був дуже засмучений і попросив відсунути камінь від печери, де поховали Лазаря. Прочитавши над померлим молитву, Ісус сказав: "Лазар! Іди геть". Таким чином, Ісус воскресив Лазаря.



Лазарева субота / Фото Pexels

Така подія була однією з найбільших чудес Ісуса Христа. Звістка про диво, яке створив Господь, розлетілася Іудеєю, тому, коли Ісус на віслюку заїхав до Єрусалима, люди вклонялися йому, стелили до ніг пальмове листя та власний одяг.

Після воскресіння Лазаря первосвященники наказали вбити Ісуса. У Біблії зазначено, що Лазар жив ще 30 років, але через гоніння перебрався на Кіпр. Там у сані єпископа проповідував християнську віру.

Що не можна робити в цей день

У Лазареву суботу діють певні заборони. Зокрема:

веселощі, співи, танці;

прибирання, прання, шиття, вишивання;

робота в полі і на городі;

важка фізична праця;

сваритися, ображатися, відмовляти у допомозі;

топтати крихти їжі, які впали на підлогу.

Що не можна їсти цього дня

Цього дня християни дотримуються посту. Варто відмовитися від вживання від алкогольних напоїв, однак можна випити трохи кагору (церковного вина).

Не можна їсти м'ясні продукти, молоко, яйця.

Рибу також не можна споживати, за винятком ікри.

Однак у цей день можна їсти бобові каші, овочеві салати.

Автор: Вікторія Козар