Інтернет-магазин Lamoda спільно з поштовим оператором Justin відкрили 15 відділень у 8 містах по всій Україні.

Тепер клієнти інтернет-магазину Lamoda з Києва, Львова, Одеси, Вишневого, Харкова, Вінниці, Чернігова, Кривого Рогу та Рівного можуть скористатися послугами нових пунктів видачі замовлень.

Онлайн-шопінг став ще комфортнішим і доступнішим, адже нові відділення Lamoda x Justin мають ряд переваг:

Безкоштовна доставка ⎯ всі замовлення з сайту Lamoda.ua будуть доставлені безкоштовно.

Примірка ⎯ всі відділення Lamoda x Justin мають зручні примірочні, в яких клієнт може приміряти речі після викупу замовлення.

Зручне повернення ⎯ якщо вам не підійде товар, ви зможете повернути його безкоштовно прямо у відділенні, Lamoda поверне гроші протягом дня або на наступний день, виключення ⎯ вихідний день.

"Нові пункти видачі замовлень дозволяють не тільки зробити повернення легким і зручним, але також надають можливість клієнтам приміряти речі на відділенні.

Ми намагаємося стати ще кращими для споживача: широкий асортимент в сегменті fashion і lifestyle, понад 1000 всесвітньо відомих брендів, тільки сертифіковані, справжні товари, а також зручний сервіс, який тепер поповнився можливістю приміряти замовлення при отриманні.

Це перші пункти видачі замовлень Lamoda в Україні і для нас це великий крок для поліпшення клієнтського досвіду", ⎯ розповіла генеральний директор Lamoda в Україні, Оксана Цвігун.

"Наше головне завдання ⎯ робити життя українців зручнішим. Ми прагнемо, щоб наш сервіс був комфортним для кожного.

Список наших партнерів постійно розширюється. Ми намагаємося працювати в синергії з ключовими партнерами, головною метою якої є створення ексклюзивних пропозицій для клієнтів.

Саме тому ми з Lamoda зробили можливість примірки речей прямо у відділенні, а також безкоштовну доставку і повернення товарів – як приємний бонус. Тепер клієнтам доступна послуга купівлі товарів онлайн і примірки офлайн", – коментує генеральний директор Justin, Юрій Авдиш.

Всі відділення працюють з 20 липня 2020 року.

Lamoda — найбільший онлайн-магазин одягу, взуття і аксесуарів в Україні. Його каталог налічує понад 1000 брендів чоловічого, жіночого та дитячого взуття, одягу в різних цінових категоріях, понад 2 000 000 одиниць в цілому. Нові товари і бренди регулярно додаються на сайт, включаючи всесвітньо відомі марки (Mango, Topshop, Marks & Spencer, SAVAGE, Superdry, Tom Tailor, Adidas, Under Armour та інші), а також такі дизайнерські бренди, як Coccinelle, Karl Lagerfeld, Liu Jo, Pinko, Ted Baker і MM6 Maison Margiela, ексклюзивно доступні на Lamoda.ua.

Завдання компанії — створювати зручні технологічні сервіси, забезпечувати людей красивими і якісними товарами, пояснювати модні тенденції і показувати, як вони діють у всіх життєвих ситуаціях. З 2014 року входить до складу публічної Global Fashion Group.