Очищатиме повітря у вашому домі: посадка та догляд за калатеєю

Калатея гарно доповнить ваш дім своїм красивим зовнішнім виглядом. Але через її примхливість у догляді, варто знати деякі особливості.

Калатея – вибаглива рослина, яка походить із тропічного клімату. Тому їм потрібен вологий та теплий клімат. 24 Канал розповість, як посадити та доглядати за цією квіткою.

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Посадка калатеї

Щоб успішно посадити калатею вдома, слід дотримуватися таких кроків:

Оберіть горщик , який має дренажні отвори у дні. Він повинен бути виготовлений з матеріалу, що дозволяє проникати повітрю та воді, наприклад, глини чи кераміки або пластику.

, який має дренажні отвори у дні. Він повинен бути виготовлений з матеріалу, що дозволяє проникати повітрю та воді, наприклад, глини чи кераміки або пластику. Калатея вимагає такого ґрунту, який добре утримує вологу . Можна змішати землю, торф та пісок в пропорції 2:1:1.

. Можна змішати землю, торф та пісок в пропорції 2:1:1. Перед посадкою перевірте коріння : якщо воно сухе або хворе – підріжте його та промийте під проточною водою.

: якщо воно сухе або хворе – підріжте його та промийте під проточною водою. У горщик насипте шар дренажу та землю або заздалегідь приготовану суміш.

Помістіть рослину в новий горщик, додайте ґрунт по боках та розправте коріння.

Догляд за калатеєю

Калатеї потрібний постійний полив: влітку – тричі на тиждень, а взимку – раз у тиждень. Вода має бути фільтрована – без хлору та інших домішок. Час від часу можна обприскувати листя.

Щоб не було шкідників та хвороб, важливо проводити профілактику. Оглядайте рослину, протирайте листя та обприскуйте. Якщо побачили певні пошкодження, то на перших порах підійде мильний розчин.



Обприскування калатеї / Фото Legion.media

Не ставте калатею під прямі сонячні промені, бо від цього можуть бути опіки на листі.

Якщо ви хочете розмножити квітку, є один простий спосіб – поділити корені. У зрілої рослини треба вирвати 3-4 пагони. Коріння треба ділити обережно, щоб не пошкодити його, можна знезаразити в розчині марганцівки та пересадити в інший горщик, поки там не з'являться нові листки.