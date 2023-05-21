5 квітів, які ідеально посадити на балконі

Існують квіти, які краще вирощувати на свіжому повітрі, зокрема, на балконі. Ми зібрали для вас кілька красивих вазонів, які цвітуть, що найкраще посадити на балконі.

На балконі можна посадити багато різних квітів, які додадуть краси та мальовничості до вашого простору. 24 Канал підготував перелік квітів, які ідеально доповнять ваш балкон.

Дивіться також Що покласти на дно горщика, щоб квітка пишно цвіла: 4 народні засоби

Ідеальні вазони для балкона

Вербена – це прекрасна квітка, яка ідеально підходить для посадки на балконі. Вона має маленькі, яскраві квіти, які формуються в густі суцвіття. Вербена добре росте на сонячних балконах, вимагає достатньої вологості та доброго дренажу.



Вербена / Фото Florictic

Бегонія – чудовий вибір для посадки на балконі. Вона росте красивими квітами різних кольорів та привабливим листям. Бегонії краще приживаються в півтіні або місцях з розсіяним сонячним світлом. Тож знайдіть місце на балконі, де бегонії будуть отримувати достатньо світла, але не будуть під дією прямого сонця.



Бегонія / Фото Агромаркет

Лобелія розцвітає невеличкими квітами, які утворюють густі каскади. Вона має привабливий вигляд у підвішених кошиках або горщиках. Лобелія вимагає достатньої вологості та доброго дренажу. Лобелія вимагає яскравого сонячного місця для належного росту. Розмістіть її на балконі, де вона отримуватиме пряме сонячне світло протягом більшої частини дня.



Лобелія / Фото Вікіпедія

Вазон з гвоздиками створить квітучий та красивий балкон. Гвоздики мають чудовий аромат та прикрашають простір яскравими квітами різних кольорів. Вони не потребують багато води, але поливати їх треба регулярно.



Гвоздика кімнатна / Сад Фасад

Цикламен – це гарна рослина, яку часто використовують для оздоблення балконів та інших відкритих просторів. Вона має привабливі серцеподібні листя та квіти різних кольорів. Цикламенам подобається прохолода. Вони краще зростають при температурі +10-15. Уникайте прямого сонячного проміння та перегріву.



Цикламен / Фото Ботанічка