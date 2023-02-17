Куди піти, коли не має світла взимку: топ-4 цікавих місць, які варто відвідати

Відключення світла – це не привід засмучуватися та марно витрачати свій час. Завжди можна зайнятися чимось корисним. Наприклад, відвідати цікаві місця у своєму місті.

Взимку є досить багато варіантів місць, про які ви могли знати, однак все не вистачало часу їх відвідати. Цього року через відключення світла з'явилися вільні години, які можна провести по-різному. 24 Канал підготував добірку місць, куди варто піти в лютому.

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Парки та сквери

У зимовий період люди звикли більше часу проводити вдома або в теплому приміщенні. Однак взимку також важливо дихати свіжим повітрям та прогулюватися на природі. Тому парки та сквери стануть чудовими місцями, які варто відвідати, коли у вас зникло світло.

Особливо гарна атмосфера в парках у лютому, коли вже починає гріти сонце. Тоді навколо відчувається наближення весни та тепла, а прогулянка стає справжньою насолодою для душі та тіла.

Для прикладу, у Львові можна відвідати один з найбільших у місті – Стрийський парк, у Києві – Софіївський парк, у Тернополі варто прогулятися біля озера в парку імені Тараса Шевченка, а в Одесі – в Стамбульському парку.



Поради, куди піти взимку, коли вимкнули світло / Фото Canva

Ковзанка

Лютий – сприятливий період для відвідування ковзанки, особливо на відкритому повітрі. Оскільки в цей час можливі легкі морози, але водночас відчуваються теплі промені сонця.

Тому гарним місцем для активного відпочинку є ковзанка. Туди можна піти самому або ж запросити своїх друзів та близьких. Катання на ковзанах здатне збадьорити та додати енергії, приємних емоцій на цілий день.



Куди піти, коли не має світла взимку / Фото Pinterest

Ботанічний сад

Інколи взимку не вистачає "подиху природи", який проявляється у вічнозелених та квітучих рослинах. У такому разі варто відвідати ботанічний сад або оранжерею. В цих місцях ростуть рідкісні та екзотичні види рослин, які можна побачити взимку.

Для тих, кому не вистачає літа у лютому, варто піти до оранжереї. Оскільки там в будь-яку пору року тепло, тому росте зелень та квітнуть рослини.



Коли не має світла взимку, можна піти до оранжереї / Фото Pinterest

Музей

Ще цікавими місяцями, куди можна піти взимку, коли немає світла, є музеї. В кожному місті України є багато музеїв з різними експонатами.

Крім того, відвідування музеїв сприяє культурному та духовному розвиткові. Там ви дізнаєтесь багато цікавого для себе та зможете переосмислити власне життя, отримати натхнення для роботи.



Коли не має світла взимку, можна піти в музей / Фото Pinterest