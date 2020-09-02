Ось і почалась осіння пора, яка потішить нас не лише казковою природою, а й цікавими заходами. І хоч через карантинні обмеження їх буде небагато, та все ж ви знайдете подію, близьку до душі.

Концерти на відкритому просторі, джаз, українські мотиви та багато чого іншого ви зможете почути вже цього вересня!

Цікаво Відкриття театрального сезону: як святкував 100-річчя Національний драмтеатр імені Івана Франка

"Співанки"

Де: Концертний зал Людкевича Львівської національної філармонії

Коли: 4 вересня 19:00

Красива мелодика українських народних пісень у незвичних ритмічних та гармонічних звучаннях стилів фанк, афро, фюжн та ще багатьох інших очікує на гостей події "Співанки". У концерті звучатимуть народні пісні, зібрані на теренах Закарпаття, та аранжовані відомим українських джазовим музикантом, композитором Ігорем Закусом. Допоможе розкрити неповторну красу і колорит українських пісень камерний склад Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії.



Концерт "Співанки" / Пресслужба заходу

Капела "Дударик"

Де: Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького

Коли: 5 вересня 12:00

Дударик запрошує на концерт козацьких та стрілецьких пісень. На концерті звучатимуть козацькі, стрілецькі, повстанські пісні ХХІ століття. Участь у заході візьмуть гурт "Плач Єремії" – Всеволод Дячишин (Бас), Андрій Войтюк (ударні), Юрко Дуда (клавішні), Олег Ярема (акустична гітара), Віталій Боднар (електро-гітара), Володимир Заборовський (акордеон), Зеновій Карач і Назар Лозинський (вокал). Ідея, концепція, постановка та аранжування належать Дмитрові Кацалу.



Концерт "Очі в очі" / Пресслужба заходу

Концерт Latexfauna

Де: !FESTrepublic

Коли: 9 вересня 19:00

Найтропічніший гурт України зможе розважати палких шанувальників Львова. Попередньо концерт було заплановано на 1 вересня, але через погодні умови його перенесли на 9 вересня. Окрім виступу, відвідувачі зможуть насолодитися свіжим літнім повітрям плюс посмакувати у фудкорті та барі. І все це під танцювальні хіти найхаризматичнішого інді-гурту країни: від Серфера і до Косатки. Таким чином організатори заходу сподіваються розбавити карантинне життя львів'ян позитивом та драйвом.



Концерт Latexfauna / Пресслужба заходу

Триб'ют гурту The Beatlevs

Де: !FESTrepublic

Коли: 11 вересня 19:00

The BeatleVs – гурт, створений у Львові у 2010 році на основі львівського фан-клубу Beatlevs. Фан-клуб був заснований ще у 2002 році і до нього увійшли багато відомих українських артистів та митців. Тому заради цікавості та стабільного проведення музичних заходів було створено власний кавер-гурт з назвою the Beatlevs (від назви міста Львів), який складався з учасників фан-клубу. Захід вперше проведуть у форматі open air, на даху під зорями, а організатори обіцяють приємну компанію та атмосферність у повітрі.



Концерт The Beatlevs / Пресслужба заходу

"Осінній джаз просто неба"

Де: !FESTrepublic

Коли: 16 вересня 19:30

Кращі джазмени України представлять унікальну програму просто неба! Програму підготували учасники проекту ShockolaD (Ігор Гнидин, Анастасія Литвинюк, Андрій Кохан) разом з неймовірним співаком Paul Komolafe з Нігерії. Разом музиканти створили дуже оригінальну джаз-, фанк-, фюжн-, соул-програму з відомих світових хітів легендарних музикантів – Майкла Джексона, Біла Візерса та багатьох інших. Варто почути!



Концерт "Осінній джаз просто неба" / Пресслужба заходу