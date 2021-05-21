Концерти на свіжому повітрі: куди піти у Києві

Джаз нової хвилі Hyphen Dash, "сільська" дискотека від "Курган & Агрегат", феєричне шоу MONATIK, богемно-містичні WHITE NIGHTS 2021. TULUM – радимо київські музичні івенти, які не варто пропускати найближчим часом.

Куди піти у Києві у травні – червні 2021

21 травня – Класика під київським небом

Затишний дах з мальовничими краєвидами D12 запрошує насолодитися живим виконанням легендарних творів світової музики. І це не тільки Моцарт, Вівальді й Бах, але і Френк Сінатра з The Beatles.

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21 травня – "Курган&Агрегат"

Всі. Свої" Тераса (вул. Десятинна, 12)250 – 550 гривень



"Курган&Агрегат" у Києві / Фото пресслужби заходу

Неповторні хулігани від модної української музики "Курган&Агрегат" влаштують на ПБК "сільську" дискотеку зі світу "справжнього пацанського життя". Їхній стиль перебуває десь між кон'юнктурою і справжнім андеграундом, а більшість хітів – на межі геніальності.

22 травня – SATORI

Південний Берег Києва (Труханівський острів, 200 метрів від пішохідного моста)400 гривень

Один з найвідоміших електронників світової сцени SATORI перетворить розкішний Osocor Residence на MYSTERIOUS FOREST. Цей травневий вечір буде зітканий із неймовірних музичних і художньо-візуальних концепцій.

28 травня – MONATIK

Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)900 гривень



Концерт Монатіка у Києві / Фото пресслужби заходу

Головний український хітмейкер і незмінний креатор актуальної попмузики MONATIK готується показати ще одне масштабне шоу. Цього разу майстер ритму і повелитель танцю виступить просто неба на найстильнішій київській локації Osocor Residence.

29 травня – Kapodaster

Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)1890 гривень

Відмінний попрок на найромантичнішій київської локації – це Kapodaster на Арт-Причалі. Акустика, хвилі Дніпра і травень – це чарівно.

29-30 травня – Kyiv Fan Fest

Арт-Причал (Набережно-Хрещатицька, причал №2)400 – 550 гривень

Співоче поле оновлюється і запрошує всіх закоханих у Київ на прекрасний фест, присвячений почуттям любові. Виступають тільки наші – ТНМК, Руслана, Kozak System, Жадан и Собаки, Ot Vinta тощо.

30 травня – 5'Nizza

Співоче поле (вулиця Лаврська, 33)300 – 1800 гривень



5'Nizza у Києві / Фото пресслужби заходу

За найбільш проникливою "внутрішньовенною" лірикою, звичайно, треба йти до 5'Nizza. Андрій Запорожець і Сергій Бабкін знову об'єднуються, щоб виконати легендарні хіти групи. "Солдат", "Весна" та інші їхні пісні чіпають навіть прагматичні душі.

1 червня – KATATONIA

Арт-завод "Платформа" (вул. Біломорська, 1)420 – 520 гривень

Концерт знаменитих шведських метал-музикантів обіцяє стати найголовнішим рок-івентом сезону. На цьому концерті Katatonia гарантує якісний прог-метал з легким меланхолійним флером, а також презентацію нового альбому City Burials.

3 червня – Hyphen Dash на даху Kooperativ

Зелений Театр (Паркова дорога, 2)990 – 2190 гривень

Джаз нової європейської хвилі і вид на історичний Київ із затишного даху – відмінна ідея для красивого початку літа. Hyphen Dash – молодий гурт, який вже визнано критиками джазовим відкриттям 2021.

5 червня – Laboratorium

KOOPERATIV (вул. Січових Стрільців, 23A)290 – 490 гривень



Laboratorium у Києві / Фото пресслужби заходу

Перший Laboratorium після локдауна, який обіцяє бути ще більш вражаючим і крутим, ніж попередні! Його хедлайнером стане божевільний француз I HATE MODELS. Він не виступав в Україні вже 4 роки. Зіграють й інші зірки – JNO, PARALLX, #BSKD, ALEX SCHULTZ, HELETRON, SPALAH b2b KAMA.

11 червня – ARTBATxH.O.S.H.

Secret Place600 гривень

Osocor Residence запрошує зустріти літо під техно-лайви всесвітньо відомих гуру електронної музики. Українцями ARTBAT захоплювалися на найкрутіших фестах у світі – Tomorrowland, Awakenings, Loveland, ADE, Fusion і так далі. Німецький продюсер/діджей/власник лейблу fryhide HOSH – теж шанувальник їхнього таланту. 11-го червня вони об'єднаються, щоб відіграти сенсаційний концерт в Києві.

18 – 20 червня – WHITE NIGHTS 2021. TULUM

Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)1260 гривень



WHITE NIGHTS 2021. TULUM / Фото пресслужби заходу

"Білі ночі" стають ще більш фантазійними. На цей раз фест перенесе нас в богемне таїнство мая за допомогою грандіозних світла, декорацій і лазерних шоу. Але головне, звичайно, музика: 100 артистів на чолі зі всесвітньо відомими зірками Kerala Dust, dOP, WHOMADEWHO тощо.

Арт-завод "Платформа" (вул. Біломорська, 1)999 – 1949 гривень