Куда пойти в Киеве в мае – июне 2021

21 мая – Классика под киевским небом

Уютная крыша с живописными видами D12 приглашает насладиться живым исполнением легендарных произведений мировой музыки. И это не только Моцарт, Вивальди и Бах, но и Фрэнк Синатра с The Beatles.

Интересно Группа KALUSH и SKOFKA выпустили трек "Додому": видео

Где: "Все. Свои" Терраса (ул. Десятинная, 12)

Цена: 250 – 550 гривен

21 мая – "Курган & Агрегат"



"Курган & Агрегат" в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

Неповторимые хулиганы от модной украинской музыки "Курган & Агрегат" устроят на ЮБК "сельскую" дискотеку из мира "настоящей пацанской жизни". Их стиль находится где-то между конъюнктурой и настоящим андеграундом, а большинство хитов – на грани гениальности.

Где: Южный Берег Киева (Трухановский остров, 200 метров от пешеходного моста)

Цена: 400 гривен

22 мая – SATORI

Один из самых известных электронщиков мировой сцены SATORI превратит роскошный Osocor Residence на MYSTERIOUS FOREST. Этот майский вечер будет соткан из невероятных музыкальных и художественно-визуальных концепций.

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)

Цена: 900 гривен

28 мая – MONATIK



Концерт Монатика в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

Главный украинский хитмейкер и неизменный креатор актуальной поп-музыки MONATIK готовится показать еще одно масштабное шоу. На этот раз мастер ритма и повелитель танца выступит под открытым небом на самой стильной киевской локации Osocor Residence.

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)

Цена: 1890 гривен

29 мая – Kapodaster

Отличный поп-рок на романтической киевской локации – это Kapodaster на Арт-причал. Акустика, волны Днепра и май – это волшебно.

Где: Арт-причал (Набережно-Крещатицкая, причал №2)

Цена: 400 – 550 гривен

29-30 мая – Kyiv Fan Fest

Певческое поле обновляется и приглашает всех влюбленных в Киев на прекрасный фест, посвященный чувству любви. Выступают только наши – ТНМК, Руслана, Kozak System, Жадан и Собаки, Ot Vinta и другие.

Где: Певческое поле (улица Лаврская, 33)

Цена: 300 – 1800 гривен

30 мая – 5'Nizza



5'Nizza в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

За самой проницательной "внутривенной" лирикой, конечно, надо идти к 5'Nizza. Андрей Запорожец и Сергей Бабкин снова объединяются, чтобы выполнить легендарные хиты группы. "Солдат", "Весна" и другие их песни трогают даже прагматичные души.

Где: Арт-завод "Платформа" (ул. Беломорская, 1)

Цена: 420 – 520 гривен

1 июня – KATATONIA

Концерт знаменитых шведских металл-музыкантов обещает стать главным рок-ивентом сезона. На этом концерте Katatonia гарантирует качественный прог-металл с легким меланхолическим флером, а также презентацию нового альбома City Burials.

Где: Зеленый Театр (Парковая дорога, 2)

Цена: 990 – 2190 гривен

3 июня – Hyphen Dash на крыше Kooperativ

Джаз новой европейской волны и вид на исторический Киев с уютного крыши – отличная идея для красивого начале лета. Hyphen Dash – молодая группа, который уже признана критиками джазовым открытием 2021.

Где: KOOPERATIV (ул. Сечевых Стрельцов, 23A)

Цена: 290 – 490 гривен

5 июня – Laboratorium



Laboratorium в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

Первый Laboratorium после локдауна, который обещает быть еще более впечатляющим и крутым, чем предыдущие! Его хедлайнером станет сумасшедший француз I HATE MODELS. Он не выступал в Украине уже 4 года. Сыграют и другие звезды – JNO, PARALLX, #BSKD, ALEX SCHULTZ, HELETRON, SPALAH b2b KAMA.

Где: Secret Place

Цена: 600 гривен

11 июня – ARTBATxH.O.S.H.

Osocor Residence приглашает встретить лето под техно-лайвы всемирно известных гуру электронной музыки. Украинцами ARTBAT восхищались на самых крутых фестах в мире – Tomorrowland, Awakenings, Loveland, ADE, Fusion и так далее. Немецкий продюсер/диджей/владелец лейбла fryhide HOSH – тоже поклонник их таланта. 11-го июня они объединятся, чтобы сыграть сенсационный концерт в Киеве.

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)

Цена: 1260 гривен

18 – 20 июня – WHITE NIGHTS 2021. TULUM



WHITE NIGHTS 2021. TULUM / Фото пресс-службы мероприятия

"Белые ночи" становятся еще более фантазийными. На этот раз фест перенесет нас в богемное таинство мая с помощью грандиозных света, декораций и лазерных шоу. Но главное, конечно, музыка 100 артистов во главе со всемирно известными звездами Kerala Dust, dOP, WHOMADEWHO и другими.

Где: Арт-завод "Платформа" (ул. Беломорская, 1)

Цена: 999 – 1949 гривен