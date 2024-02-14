4 романтичні локації в Україні, які можна відвідати на День святого Валентина

Сьогодні відзначається найромантичніше свято зими – День святого Валентина. Тому прийшов час подумати, куди піти з коханою людиною 14 лютого.

Однак зараз в Україні триває воєнний стан, тому варто обирати безпечні місця, а під час тривоги – йти в укриття. LifeStyle 24 зробив добірку місць, які можна відвідати на День закоханих. Якщо є можливість, то обов'язково поїдьте туди.

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Острів кохання в Івано-Франківську

Острів кохання розташований на міському озері. Зокрема, до нього веде міст, який має форму серця. Цікаво, що навіть існує легенда про це місце. Жили собі хлопець та дівчина, які були закохані одне в одного. Однак батьки не дозволяли їм брати шлюб. Тому якось пара вирішила втекти, але згодом їх наздогнали. Хлопця вбили, а дівчина так гірко плакала, що з'явилося озеро. Самі закохані стали мостом у вигляді серця.

Оранжерея ВДНГ у Києві

Цього року на 14 лютого в Оранжереї ВДНГ можна буде провести особливе побачення. Вам організують романтичний декор, вино та десерти. Супроводжуватиме прекрасний вечір хороша музика та неповторні фото. До речі, це також чудова нагода, щоб зробити своїй коханій людині пропозицію руки й серця.

Романтичне місце у Києві / Фото з інстаграму Оранжерея ВДНГ

Італійський дворик у Львові

Львів – це місто кохання. Тому там є безліч романтичних місць, куди сходити на День святого Валентина. Зокрема, можете відвідати зі своєю коханою людиною Італійський дворик, який розташований на площі Ринок, 6. Його ви знайдете у внутрішньому подвір'ї палацу Корнякта. Це місце – неймовірно затишне та спокійне.

Лопанська набережна у Харкові

Лопанська набережна у Харкові – місце, яке ніби створене для закоханих пар. Це історичний район міста, де з'єднуються річки Лопань та Харків. До речі, на мості можна повішати замочки, які вважаються символом вічного, щирого та взаємного кохання. Однак росіяни часто обстрілюють Харків, тому потрібно подбати про свою безпеку.