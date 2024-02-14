Однако сейчас в Украине продолжается военное положение, поэтому стоит выбирать безопасные места, а во время тревоги – идти в укрытие. LifeStyle 24 сделал подборку мест, которые можно посетить на День влюбленных. Если есть возможность, то обязательно съездите туда.

Для одиноких Если нет пары: 5 советов, как отпраздновать День святого Валентина в одиночестве

Остров любви в Ивано-Франковске

Остров любви расположен на городском озере. В частности, к нему ведет мост, который имеет форму сердца. Интересно, что даже существует легенда об этом месте. Жили себе парень и девушка, которые были влюблены друг в друга. Однако родители не позволяли им жениться. Поэтому однажды пара решила убежать, но впоследствии их догнали. Парня убили, а девушка так горько плакала, что появилось озеро. Сами влюбленные стали мостом в виде сердца.

Оранжерея ВДНХ в Киеве

В этом году на 14 февраля в Оранжерее ВДНХ можно будет провести особенное свидание. Вам организуют романтический декор, вино и десерты. Сопровождать прекрасный вечер будет хорошая музыка и неповторимые фото. Кстати, это также замечательная возможность, чтобы сделать своему любимому человеку предложение руки и сердца.

Романтическое место в Киеве / Фото из инстаграма Оранжерея ВДНХ

Итальянский дворик во Львове

Львов – это город любви. Поэтому там есть множество романтических мест, куда сходить на День святого Валентина. В частности, можете посетить со своим любимым человеком Итальянский дворик, который расположен на площади Рынок, 6. Его вы найдете во внутреннем дворе дворца Корнякта. Это место – невероятно уютное и спокойное.

Лопанская набережная в Харькове

Лопанская набережная в Харькове – место, которое будто создано для влюбленных пар. Это исторический район города, где соединяются реки Лопань и Харьков. Кстати, на мосту можно повесить замочки, которые считаются символом вечной, искренней и взаимной любви. Однако россияне часто обстреливают Харьков, поэтому нужно позаботиться о своей безопасности.