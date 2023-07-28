Як сушити волосся, щоб були кучері: Curly Method, який легко повторити вдома

Кучерявий метод укладання волосся заполонив тренди тіктока. Все більше дівчат намагаються зробити кучері без стайлерів і шкоди для волосся.

Далі ми розповімо, як доглядати за кучерявим і хвилястим волоссям, щоб завжди виглядати ефектно.

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Основні правила кучерявого методу

Не розчісувати волосся в сухому вигляді.

Уникати агресивних методів сушіння.

Якісно кондиціонувати волосся.

Використовувати в догляді засоби для стайлінгу.

Важливо пам'ятати, що догляд необхідно підбирати індивідуально, враховуючи особливості шкіри голови та волосся.

Як мити кучеряве волосся

Для очищення шкіри голови можна використовувати будь-який шампунь. Якщо шкіра схильна до жирності, то краще користуватися сульфатними.

Якщо шампунь без сульфатів, то потрібно щедро нанести його на голову та якісно промасажувати. Безсульфатні очисники не мають агресивних очищувальних компонентів, тому їм обов'язково треба допомагати.

Для очищення довжини достатньо м'яко "пожмакати" локони з шампунем на них. Волосся очиститься під час тертя волосинок одна об одну.

Необхідно добре вимити шампунь зі шкіри голови й довжини волосся, але не віджимати воду.

На мокре волосся нанести кондиціонер. Так вода стає провідником для кондиціонера. Вода – це есенція для еластичності кучерявого волосся.

Кондиціонер необхідно залишити на волоссі на 5 – 7 хвилин. Його ефективність підвищиться, якщо волосся перебуватиме в теплі.

Змивати кондиціонер потрібно "пожмакувальними" рухами. Так вода змиє продукт, а волосся зберігатиме кучеряву текстуру.



Як сушити кучеряве волосся / Фото spacemag.com

Як сушити кучеряве волосся

Влітку дівчата надають перевагу природному сушінню, оскільки воно не травмує волосся.

Також можна вкладати волосся феном. У такому випадку необхідно обрати мінімальну температуру та потужність, використовувати насадку-дифузор.

2 – 4 локони поміщаємо в чашу дифузора, підводимо до прикореневої зони, вмикаємо фен і сушимо. І так робимо по кілька разів до всіх локонів.

Важливо! Що більше отворів у дифузорі, що вони дрібніші, то ліпше.

Для довгого волосся варто обирати дифузори з глибокою чашею. Це допоможе йому не "заломлюватися" в процесі.

У теплу пору року не варто досушувати волосся до кінця, оскільки є ризик пересушити його.

Притискати насадку треба максимально близько до прикореневої зони, бо так волосся кучерявитиметься від самих коренів.

Якщо хочете, щоб укладка залишалася гарною на 2 – 3 день після миття голови, можна нанести воду на руки й легенько погладити волосся. Або ж повністю змочити водою по всій довжині й повторно нанести продукти, які використовуєте для стайлінгу.