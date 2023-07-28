Как сушить волосы, чтобы были кудри: Curly Method, который легко повторить дома

Вьющийся метод укладки волос заполонил тренды тиктока. Все больше девушек пытаются сделать кудри без стайлеров и вреда для волос.

Далее мы расскажем, как ухаживать за вьющимися и волнистыми волосами, чтобы всегда выглядеть эффектно.

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Основные правила кудрявого метода

Не расчесывать волосы в сухом виде.

Избегать агрессивных методов сушки.

Качественно кондиционировать волосы.

Использовать в уходе средства для стайлинга.

Важно помнить, что уход необходимо подбирать индивидуально, учитывая особенности кожи головы и волос.

Как мыть кудрявые волосы

Для очищения кожи головы можно использовать любой шампунь. Если кожа подвержена жирности, то лучше пользоваться сульфатными.

Если шампунь без сульфатов, нужно щедро нанести его на голову и качественно промассировать. Безсульфатные очистители не имеют агрессивных очищающих компонентов, поэтому им обязательно нужно помогать.

Для очищения длины достаточно мягко "пожмакать" локоны с шампунем на них. Волосы очистятся во время трения волосок друг о друга.

Необходимо хорошо вымыть шампунь из кожи головы и длины волос, но не отжимать воду.

На мокрые волосы нанести кондиционер. Так вода становится проводником для кондиционера. Вода – это эссенция для эластичности вьющихся волос.

Кондиционер необходимо оставить на волосах на 5 – 7 минут. Его эффективность повысится, если волосы будут находиться в тепле.

Смывать кондиционер нужно "пожмаковыми" движениями. Так вода смоет продукт, а волосы будут сохранять вьющуюся текстуру.



Как сушить вьющиеся волосы / Фото spacemag.com

Как сушить вьющиеся волосы

Летом девушки предпочитают естественную сушку, поскольку они не травмируют волосы.

Также можно укладывать волосы феном. В этом случае необходимо выбрать минимальную температуру и мощность, использовать насадку-диффузор.

2 – 4 локона помещаем в чашу диффузора, подводим к прикорневой зоне, включаем фен и сушим. И так делаем по несколько раз ко всем локонам.

Важно! Чем больше отверстий в диффузоре, чем они мельче, тем лучше.

Для длинных волос следует выбирать диффузоры с глубокой чашей. Это поможет ему не "преломляться" в процессе.

В теплое время года не стоит досушивать волосы до конца, поскольку есть риск пересушить их.

Прижимать насадку нужно максимально близко к прикорневой зоне, так как волосы будут кудрявиться от самих корней.

Если хотите, чтобы укладка оставалась хорошей на 2 – 3 день после мытья головы, можно нанести воду на руки и слегка погладить волосы. Или полностью смочить водой по всей длине и повторно нанести продукты, которые используете для стайлинга.