Как сушить волосы, чтобы были кудри: Curly Method, который легко повторить дома

28 июля 2023, 19:03
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Источник:

Vogue UA

Вьющийся метод укладки волос заполонил тренды тиктока. Все больше девушек пытаются сделать кудри без стайлеров и вреда для волос.

Далее мы расскажем, как ухаживать за вьющимися и волнистыми волосами, чтобы всегда выглядеть эффектно.

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Основные правила кудрявого метода

  • Не расчесывать волосы в сухом виде.
  • Избегать агрессивных методов сушки.
  • Качественно кондиционировать волосы.
  • Использовать в уходе средства для стайлинга.

Важно помнить, что уход необходимо подбирать индивидуально, учитывая особенности кожи головы и волос.

Как мыть кудрявые волосы

  • Для очищения кожи головы можно использовать любой шампунь. Если кожа подвержена жирности, то лучше пользоваться сульфатными.
  • Если шампунь без сульфатов, нужно щедро нанести его на голову и качественно промассировать. Безсульфатные очистители не имеют агрессивных очищающих компонентов, поэтому им обязательно нужно помогать.
  • Для очищения длины достаточно мягко "пожмакать" локоны с шампунем на них. Волосы очистятся во время трения волосок друг о друга.
  • Необходимо хорошо вымыть шампунь из кожи головы и длины волос, но не отжимать воду.
  • На мокрые волосы нанести кондиционер. Так вода становится проводником для кондиционера. Вода – это эссенция для эластичности вьющихся волос.
  • Кондиционер необходимо оставить на волосах на 5 – 7 минут. Его эффективность повысится, если волосы будут находиться в тепле.
  • Смывать кондиционер нужно "пожмаковыми" движениями. Так вода смоет продукт, а волосы будут сохранять вьющуюся текстуру.


Как сушить вьющиеся волосы / Фото spacemag.com

Как сушить вьющиеся волосы

Летом девушки предпочитают естественную сушку, поскольку они не травмируют волосы.

Также можно укладывать волосы феном. В этом случае необходимо выбрать минимальную температуру и мощность, использовать насадку-диффузор.

  • 2 – 4 локона помещаем в чашу диффузора, подводим к прикорневой зоне, включаем фен и сушим. И так делаем по несколько раз ко всем локонам.
  • Важно! Чем больше отверстий в диффузоре, чем они мельче, тем лучше.
  • Для длинных волос следует выбирать диффузоры с глубокой чашей. Это поможет ему не "преломляться" в процессе.
  • В теплое время года не стоит досушивать волосы до конца, поскольку есть риск пересушить их.
  • Прижимать насадку нужно максимально близко к прикорневой зоне, так как волосы будут кудрявиться от самих корней.

Обратите внимание! Если хотите, чтобы укладка оставалась хорошей на 2 – 3 день после мытья головы, можно нанести воду на руки и слегка погладить волосы. Или полностью смочить водой по всей длине и повторно нанести продукты, которые используете для стайлинга.
Автор: Христина Кобак