Кріссі Тейген, Cardi B та інші селебріті, які наважились на ліпосакцію: як вони виглядають зараз

У погоні за підтягнутим тілом без набряків американські селебріті йшли на операцію під назвою ліпосакція. Розповідаємо про них та показуємо фото далі.

Ліпосакція – це косметологічна, пластична операція, яка дозволяє видалити жир на певній (або певних) ділянці тіла. Та це не метод лікувати ожиріння чи швидко схуднути, адже не можна видалити велику кількість жиру. На ліпосакцію наважувались як акторки, так і виконавиці, пише 24 Канал.

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Cardi B

Епатажна реперка зізналась, що зробила ліпосакцію, у 2019 році. Вона розповідала, що цей процес складніший, ніж може здаватися з фото в інстаграмі – тіло змінюється та стає іншим. Окрім ліпосакції, артистка двічі збільшувала груди та не приховувала, що робила ін'єкції краси.



Як зірка виглядає зараз / Фото з інстаграму знаменитості

Джеймі Лі Кертіс

Акторка визнавала, що робила і пластичні операції, і ліпосакцію, і користувалась ін'єкціями краси. Однак зірка була незадоволена ефектом. За її словами, всі ці маніпуляції з зовнішністю були даремною втратою часу.



Як зірка виглядає зараз / Фото з інстаграму знаменитості

Кріссі Тейген

Модель та ведуча робила ліпосакцію на пахвах, щоб видалити "зайвий" жир. Так її руки візуально видовжилися. Та небажана форма повернулась, тому Кріссі вколола у руки ботокс. Кріссі Тейген робила й інші операції – наприклад, збільшувала груди, а згодом видаляла грудні імпланти.



Як зірка виглядає зараз / Фото з інстаграму знаменитості

Шерон Озборн

Дружина рок-легенди Оззі Озборна різко втратила вагу, тому для підтяжки шкіри на шиї вона зробила ліпосакцію. Також ведучій "підтягнули" груди, живіт та шкіру на ногах. Окрім того, Шерон Озборн вставила імпланти у сідниці. Увесь цей досвід Шерон назвала жахливим.



Як зірка виглядає зараз / Фото з інстаграму знаменитості

Емі Шумер

Гумористка та акторка хворіла на ендометріоз та через це робила операцію. Вона залишилась незадоволена зовнішнім виглядом, тому зробила й ліпосакцію. Її хірург розповідав, що ліпосакція була для Емі не так заради схуднення, а для гарної форми та самопочуття. Шумер також не приховує, що має філери у щоках.



Як зірка виглядає зараз / Фото з інстаграму знаменитості