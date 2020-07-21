Українська співачка Злата Огнєвіч продовжує демонструвати звабливі та, водночас, стильні аутфіти, які чудово підійдуть для сонячних літніх днів. Вона показала, як навіть у спортивному образі можна підкреслити жіночність.

Виконавиця поширила яскраве фото на особистій сторінці в інстаграмі. Останнім часом вона вдається до відвертих фотосесій, під час яких демонструє свою сексуальність. Злата неодноразово наголошувала, що жіноча сила полягає в прийнятті себе та любові до кожної клітинки.

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Образ Злата Огнєвіч

Знаменитість постала перед камерою на Парковому мості через Дніпро, що в Києві. Вона зробила яскраву фотографію на тлі річки та похизувалася трендовим аутфітом.

Look Злати Огнєвіч скаладався із білих спортивних штанів, короткого бежевого топу та джинсової куртки. Він гарно підкреслив струнку та спортивну фігуру співачки. Зірка поєднала вбрання із білими кросівками. Доповнила стильний образ мінімалістичними ланцюжками. Коротке біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж із коричневими тінями на повіках та нюдовою помадою на губах.

Злата, як завжди, щиро усміхається та випромінює позитивні емоції.

Вмієте відпочивати? Це я про хорошу звичку виділяти для себе справжній вихідний. Я цьому навчилася лише рік тому і скажу, що полюбила свою нову корисну звичку,

– написала під фото Огнєвіч.

Стильний образ Злати Огнєвіч / Instagram / @zlata.ognevich