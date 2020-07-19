4 серпня 2020 року дружині принца Гаррі Меган Маркл виповниться 39 років. За традицією у день народження старших членів королівської родини звучить дзвін у Вестмінстерському абатстві. Проте цього року такої урочистості з нагоди свята Меган не буде.

Меган Маркл вкотре опинилася у центрі уваги. Зовсім скоро вона святкуватиме 39-річчя, проте, як повідомляє видання The Daily Mail, залишиться без привітання Вестмінстерського абатства.

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Після того, як Меган Маркл та принц Гаррі склали королівські обов'язки, вони переїхали разом із маленьким сином Арчі до США. Наразі сім'я проживає в розкішному маєтку, що розташований в Лос-Анджелесі.

Оскільки подружжя більше не є членами британської королівської родини, то в день народження Маркл не лунатиме святковий дзвін. Цікаво те, що в лютому цього року дзвони абатства звучали навіть для принца Ендрю, який замішаний у скандальній дружбі з мільярдером Джеффрі Епштейном, якого засудили за секс-торгівлю та педофілію.

Відповідна урочистість відбудеться 15 серпня. Саме в цей день народилася донька Єлизавети ІІ – принцеса Анна. Тому вже менш, ніж за місяць британці зможуть почути дзвін.

Що відомо про перебування принца Гаррі та Меган Маркл в США?

Ще задовго до початку карантину королівське подружжя вирішило скласти свої обов'язки та переїхало в Канаду. Після початку пандемії коронавірусу Меган та Гаррі вирішили переїхати у США. Разом із сином Арчі вони швидко відправилися в Лос-Анджелес. Протягом останніх місяців пара проживала в декількох розкішних маєтках та мала чимало проблем із фінансуванням. Зокрема, це стосується реєстрації благодійної марки.

Наразі ЗМІ повідомляють про те, що закохані начебто досі беруть гроші в короліської сім'ї на власні потреби, оскільки через поширення коронавірусної хвороби не мають джерел заробітку. Подружжя займається соціальними проблемами, відвідуючи різні організації, та реагує на різні виклики. Гаррі та Меган не залишилися осторонь масових протестів у США.