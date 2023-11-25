3 кімнатні рослини, які зміцнюють здоров'я

Кажуть, що кімнатні рослини чудово впливають на наше здоров'я: допомагають розслабитися та вилікувати деякі хвороби.

Однак, є й ті, що можуть нашкодити, тому їх не варто приносити до хати. На ці квіти потрібно звернути особливу увагу – тоді ви вбережете себе від алергії, серцево-судинних хвороб та запалення.

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Які рослини зміцнюють здоров'я

Хлорофітум ідеально підходить для будинку. Рослина невибаглива у догляді, а головне – безпечна для здоров'я. Добре її тримати у дитячій кімнаті або спальні. Хлоротфітум найкраще поставити на вікно, яке виходить на північ. Рослина любить тепло, тому слідкуйте, щоб у кімнаті не було протягів.

Лаванда – лікарська рослина. Вона лікує головний біль, безсоння, стрес, розлади нервової та травної систем, добра при застуді та нападах астми. Крім того, лаванда корисна для шкіри та волосся. Рослина здатна гарно очистити повітря, тож дихати в домі стане легше.

Лаванда – лікарська рослина / Фото Canva

Спатифіллум – рослина, яка також корисна для нашого здоров'я. Її добре тримати вдома, якщо у вас алергія. Адже спатифіллум, як і лаванда, очищує повітря. Крім того, красиво прикрасить ваш інтер'єр та зробить кімнату більш затишною.

Варто зазначити, що за квітами важливо ретельно доглядати та вчасно пересаджувати. Так ви вбережете рослини від загибелі.