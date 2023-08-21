Має знати кожен: 10 диких трав в Україні з корисними властивостями

Дикими рослинами називають ті, котрі ростуть без втручання людини. Багато-хто вважає їх бур'янами, а отже – не потрібними, але не це не завжди так.

Деякі рослини можуть бути корисними для людини, втім, займатися самолікуванням не варто. Краще радитися з лікарем. Втім, будете мати на увазі перелік найкорисніших трав в Україні, які зібрав 24 Канал.

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Перелік корисних трав в Україні

Кропива – дуже популярна рослина, насичена корисними речовинами. Попри те, що вона – пекуча та часто її оминають боком, після обробки все ж використовують. Особливо популярною є на кухні, бо з неї готують салати та супи. Також настоєм кропиви полощуть волосся для отримання блиску та зміцнення.



Кропива / Фото "Яблуком"

Полин знають всі, дуже гірка рослина. З нього роблять розчини для покращення апетиту, при проблемах з кишково-шлунковим трактом, печінкою. Є супровідним засобом при анемії, гастриті, туберкульозі.



Полин / Фото "Яблуком"

Звіробій, що росте жовтими квіточками, вважають чи не єдиною рослиною, яка діє як антидепресант. Він дуже заспокоює нервову систему. А ще звіробій корисний при проблемах з травленням, головними болями, тривогою.



Звіробій / Фото Kvitka.info

Квітки та ягоди бузини використовують для приготування сиропів, чаїв та лікувальних засобів. Вони діють як антиоксидант – нейтралізують шкідливі для організму речовини.



Бузина / Фото "Гастроном"

Настоєм з календули часто протирають обличчя від прищів і постакне. Адже вона має відбілювальні властивості. Відварами на основі цієї рослини полощуть горло при ангіні та різних стоматологічних хворобах.



Календула / Фото "Кімнатні квіти й рослини"

Меліса – це трава, яка дуже гарно пахне. Вона позитивно впливає на нервову систему, знімає напругу, головний біль. Перевагою меліси є те, що вона знижує тиск.



Меліса / Фото Green-design

Ромашка відома усім. З неї часто роблять букети, композиції, гадають на кохання. Також з ромашки виходять прекрасні чаї. Настоями промивають обличчя від запальних елементів, роблять засоби по догляду за обличчям і тілом.



Ромашка / Фото Kvitka.info

Шавлія – поширений засіб у народній медицині. Він діє як профілактика шлункових розладів, дихальних шляхів. З шавлії роблять спеції, які значно покращують смак страв. Також шавлія – як антисептик, допомагає боротися з акне та жирністю шкіри.



Шавлія / Фото "Аграрії разом"

Рослина мати й мачуха нерідко є супровідним засобом, аби вилікувати ГРВІ, кишково-шлункові захворювання, біль у м'язах. Допомагає при стоматиті та проблемах з яснами.



Мати-й-мачуха / Фото "Сильна пасіка"

Чистотіл – унікальна лікарським ефектом рослина. Настої з неї протидіє злоякісним пухлинам, вбиває бактерії туберкульозу. Завдяки їй краще виділяється жовч.



Чистотіл / Фото "Сам собі агроном"

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