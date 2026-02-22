Журналістки Jill Di Donato і Beth Gillette з Cosmopolitan вирушили до Сеула, щоб протестувати новітні корейські засоби догляду за шкірою. У столиці Південної Кореї вони досліджували магазини, тестували продукти й спілкувалися з експертами, зокрема Sara Chung Park, засновницею K-Beauty World.

Які головні корейські skincare-тренди вже зараз змінюють б'юті-рутину по всьому світу?

Насамперед, виявляється, що корейський догляд проти акне відрізняється від американського та європейського: тут в складі продуктів менше агресивних активів і більше заспокійливих інгредієнтів, таких як центела азіатська та азелаїнова кислота, які допомагають зменшити запалення. Наприклад, Medicube нещодавно випустив заспокійливу лінійку, зокрема сироватку Azelaic Acid 16 Calming Serum, розроблену для зменшення почервоніння та підтримки шкіри під час висипань. Також у Кореї популярна серія Bring Green Zinc Teca із центелою, цинком і ніацинамідом, що делікатно заспокоює шкіру, схильну до акне. А тонер Physiogel Red Soothing Cica Balance вважають мастхевом під час подразнень та рецидивів висипів завдяки його м'якій, але стабільній дії.

Azelaic acid 16 calming serum Medicube / Фото з сайту MED7Online

На корейському б'юті-ринку зростає попит на засоби для ліфтингу та підвищення тонусу шкіри. Особливої популярності набули гелеві тканинні маски для лінії щелепи з ефектом підтягування. Сара Чунг Парк зазначає, що завдяки щільному приляганню вони працюють за принципом "кастом-фіт", забезпечуючи точкове доставляння зволожувальних і активних компонентів. Такий формат особливо ефективний у зонах, які складно опрацювати звичайним доглядом – у ділянці підборіддя та вздовж лінії щелепи. Серед новинок – лінійка Bioheal Probioderm із пептидами для ущільнення та пружності шкіри та сироватка Blanche Extra Concentrate Serum від Mille de Fleur, що поєднує гамма-аміномасляну кислоту, білий трюфель і бакучіол для розгладження дрібних зморщок, підвищення пружності та вирівнювання тону.

Ще одна модна тенденція – тонери з "молочною" текстурою. На зміну рідким формулам приходять густі, кремові варіанти, які нагадують легке молочко. Вони не лише зволожують і заспокоюють шкіру, а й створюють ідеальну базу для ефекту "скляної шкіри". Серед них TirTir Milk Skin Rice Toner або Belif Moisturizing Bomb Hydrating Toner. Обидва ці продукти можна наносити на шкіру вранці та ввечері, між іншими етапами догляду, щоб додати зволоження. А для тих, чия шкіра схильна до жирності, вони навіть можуть замінити легкий зволожувальний крем.

Наступним кроком у догляді за шкірою після тонера зазвичай є есенція. Есенції з коротким складом ідеально підходять для багаторівневого нанесення, забезпечуючи тривале зволоження. Вони надають шкірі сяйва, шовковистості та помітно вирівнюють її рельєф. Деякі есенції настільки концентровані, що їх можна використовувати замість крему або навіть як антивіковий засіб, як-от numbuzin No.9 Essence з NAD+ та пептидами.

Корейські skincare тренди, про які говоритимуть всі / Фото з Pinterest

Про які ще корейські skincare тренди говоритимуть всі?