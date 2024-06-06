Справжнє табу: у яких кольорах гостям не можна з'являтися на весіллі

Великодній піст закінчився, тож зараз триває весільний сезон. Багато закоханих пар навіть у високосний рік планують церемонію, попри погану прикмету. Для цієї події існує певний дрескод, якого потрібно дотримуватися.

Вважається, що на весілля не можна одягати плаття білого, червоного та чорного кольорів. Чому є таке правило, дізнавайтеся далі у матеріалі.

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У яких кольорах не можна з'являтися на весіллі

За традицією, на весілля наречена приходить у сукні білого кольору. Тому гостям не варто обирати його для святкування, навіть схожий відтінок. Це вважається поганим тоном. Крім того, така поведінка може образити дівчину. Однак буває, що наречена одягає чорну сукню, тоді інші з'являються у світлих кольорах, зокрема білому й молочному. Все залежить від уподобань молодят.

Які кольори не підходять для весілля / Фото Canva

У багатьох людей чорний колір асоціюється з трауром та смертю. Саме його зазвичай одягають на похорони, тому для весілля краще віддати перевагу іншому варіанту. Чорний колір доречний для решти святкових подій та вечірок, а для церемонії одруження лише, якщо дозволять винуватці свята.

Червоний колір – неймовірно благородний, яскравий та вишуканий, тому його часто обирають для вадливих подій. Однак на весіллі саме до вашої сукні може бути прикута вся увага, а не до нареченої. Тож правила рекомендують обирати вбрання іншого кольору, який не так виділяється серед інших.