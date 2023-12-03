Не використовуйте їх: у яких кольорах не можна прикрашати ялинку цього року

Ялинка вже стала незамінним атрибутом різдвяно-новорічних свят. Вона додає настрою та атмосфери в дім. Тож варто знати, в які кольори прикрасити ялинку, щоб це відповідало 2024 року.

Кожен Новий рік асоціюється з різними кольорами, залежно від того, яка тварина стане його символом. 2024 належить Зеленому Дерев'яному Дракону, який вважається одним із найсильніших знаків за Східним календарем. Які кольори найкраще підходять для оздоблення ялинки, а які ні – знає 24 Канал.

Зверніть увагу Куди не можна ставити ялинку: біля цих речей дерево швидко обсиплеться

Кольори, які не підходять для ялинки у 2024 році

Хоча чорний колір є вічно актуальним у моді, він абсолютно не підходить для вибору прикрас на ялинку. Цей відтінок нагадує про тугу, смуток, біль, тож його часто використовують на похоронах. Тоді як Новий рік та Різдво – це приємні та веселі свята, які асоціюються зі світлими подіями. Тож фахівці радять обирати яскраві кольори, зокрема, червоний, жовтий, оранжевий, зелений, котрі налаштовують на позитивний лад.

Також варто утриматися від темно-жовтого, коричневого, сірого, темно-синього кольору. Вони є досить стриманими та буденними, а це не виражає характер Дракона. Ця тварина допомагає яскравим і харизматичним особистостям, котрі не мають страху себе проявляти.

Кольори для прикрашання ялинки у 2024 році

Головним кольором у рік Дерев'яного Дракона стає зелений . Цей відтінок – номер один у 2024 році. Він асоціюється з гармонією, природою та спокоєм. Вдалим варіантом буде поєднати зелений із золотистими та срібними відтінками. Це матиме благородний та вишуканий вигляд.

. Цей відтінок – номер один у 2024 році. Він асоціюється з гармонією, природою та спокоєм. Вдалим варіантом буде поєднати зелений із золотистими та срібними відтінками. Це матиме благородний та вишуканий вигляд. Красиво підкреслюватимуть зелений колір ялинки червоні та золотисті відтінки. Вони завжди – актуальні та стильні. До того ж допоможуть привабити у ваш дім достаток. Можна вішати на ялинку як блискучі, так і матові іграшки.

зелений колір ялинки червоні та золотисті відтінки. Вони завжди – актуальні та стильні. До того ж допоможуть привабити у ваш дім достаток. Можна вішати на ялинку як блискучі, так і матові іграшки. Гарною ідеєю буде оздоблення ялинки оранжевим кольором. Він символізує сонце, радість, позитив. Дракон точно оцінить такі життєрадісні відтінки . Цього кольору можуть бути іграшки, стрічки, бантики та інші деталі.

. Цього кольору можуть бути іграшки, стрічки, бантики та інші деталі. Особливої загадковості новорічному дереву в 2024 році додасть фіолетовий та пурпуровий відтінок. Такий колір завжди сприймали королівським, тому він додає елегантності та вишуканості дереву.

Нещодавно ми писали, як красиво упакувати подарунок на День Святого Миколая. Ви точно знайдете там щось цікаве.