Коли збирати зимовий часник – підкажуть ці ознаки

За часником не потрібно багато догляду, але у липні настає такий момент, що його треба збирати. Важливо знати, коли це робити.

Є низка ознак, за якими ви можете зрозуміти, що часник вже пора збирати. Це важливо зробити вчасно, щоб він мав хороший смак. Коли пора збирати зимовий часник – розкаже 24 Канал.

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Коли збирати часник: терміни та ознаки

Зимовий часник переважно збирають на початку або у середині липня. Зокрема, ранні сорти починають викопувати через 85-95 днів після того, як вони зійшли, а пізньостиглі – через 100 -110 днів. За 2-3 тижні до збору, треба зменшити частоту поливу, але ґрунт слід підтримувати вологим.

Хорошим показником того, що вже час збирати часник є:

коли нижнє листя рослини стає сухим, а верхнє – жовтіє;

шкірка часнику трохи підсохла та стала міцнішою, набула фіолетового кольору;

стрілки часнику випрямляються.



Збір зимового часнику / Фото Ukr.media

Для тих городників, які ще не мають великого досвіду вирощування часнику, підійде простий лайфхак. Потрібно з середини липня 1 раз на тиждень викопувати кілька головок з різних місць грядки та роздивитися їх.

Ознакою того, що часник ще не спілий – зовнішня оболонка, у такому разі вона сильно утримує зубчики в головці. Коли часник дозрів, то шкірка стебла вже стала сухою, хоча головку досі утримує. І у цей момент час збирати урожай. Часник переважно викопують вилами або лопатою, коли сухо. Коли часто дощить влітку – часник викопують ще швидше.