Коли збирати яблука на зимове зберігання

В осінню пору українські сади переповнені яблуками, адже це час рясного плодоношення. Фрукти з'являються на деревах у різні терміни.

Коли знімати яблука з дерев – зараз дуже актуальне питання. Все залежить від особливостей клімату у вашому регіоні, погоди та сорту. У які терміни це варто зробити – знає 24 Канал.

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Коли збирати яблука восени: терміни

Усі сорти яблука поділяються на три групи: літні, осінні та зимові. Літні – стають спілими в серпні, їх можна їсти після збирання. Вони довго не простоять у свіжому вигляді, тож з них готують компоти, варення або їдять одразу.

Щодо осінніх сортів, їх плоди зривають в середині серпня або на початку вересня. Термін їх зберігання – до пів року.

Найдовше стоять зимові сорти. Якщо створити їм правильні умови, то будуть зберігатися до весни. Старт збору припадає на середину вересня або початок жовтня. Вони ще можуть більше дозріти під час зберігання.

Ознаки зрілості яблук

Спробуйте легко натиснути на шкірку плода. Якщо вона не мнеться – яблуко ще не дозріло, якщо заглибина з'явилась – саме час зривати. А от якщо шкірка тріснула – то його терміново треба зривати, бо воно перезріло.

Також треба добре оглянути плоди. Вони повинні бути яскравого кольору, який буде залежати від сорту.

Ще однією важливою ознакою є те, що зрілі яблука легко зривати та розрізати. М'якота при цьому має бути білою, а насіння – коричневим.

Як збирати яблука

Робіть це у теплий та сонячний день, бажано, коли ранкова роса вже висохла.

Спершу підніміть опалі плоди з землі. Їх треба одразу споживати, бо вони довго стояти не будуть.



Збір яблук / Фото AgroPortal.ua

Збір плодів починають з нижніх гілок, з крайчиків, поступово рухаючись догори. Так, менше фруктів впаде на землю.

Яблука варто зривати разом із плодоніжкою. У такому вигляді вони будуть довше зберігатися.