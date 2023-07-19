Коли збирати картоплю: підкажуть деякі ознаки

Картопелька – смачний овоч, який городники з нетерпінням чекають. Постає питання, коли ж її можна збирати?

Час копання картоплі може залежати від погодних умов та клімату в регіоні. Адже десь тепліше, а десь – зовсім прохолодно. Є певні ознаки, на які треба звернути увагу, якщо ви хочете збирати картоплі. Що мається на увазі – знає 24 Канал.

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Коли збирати картоплю: ознаки

Чимало городників звикли копати картопельку в кінці липня або на початку серпня. Інші відтягують збір урожаю на вересень. Думки різняться.

Коли стебла та листя картоплі є зеленим – це означає, що відбувається процес фотосинтезу, а плоди – ростуть. Показником того, що картопля вже розвинулась повністю є те, що нижнє листя починає жовтіти та в’янути. Саме тоді треба збирати урожай.



Жовте бадилля / Фото "Грабельки"

Але іноді зів'ялі листки не є доказом зрілості картоплі. Буває так, що бадилля сохне через азотні речовини або шкідників. Водночас самі плоди ще не готові до збору. Тут вам стане в пригоді ще один простий лайфхак. Потягніть кущ картоплі руками без використання лопати. У випадку, якщо плоди розвинуті, вони залишаться в ґрунті.

Тому можна сказати, що оптимальний час для збору врожаю – це кінець серпня й аж до середини вересня.

Перед копанням плодів, варто зрізати листя на 10 сантиметрів. Процедуру проводять за 2 тижні до початку збору картоплі. Завдяки таким діям, корисні речовини дістануться плодів та хвороби будуть не страшні для картоплі.