Як зрозуміти, коли можна зривати перець на грядці

Болгарський перець не менше люблять, як помідори чи огірки. Його цінують за корисні властивості та солоденький смак.

Коли зривати перець на грядці – актуальне питання, адже це залежить від сорту. Деякі – ранні, інші – краще збирати пізніше. Обидва види мають технічну та біологічну стиглість. Зараз розповімо про це більше.

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Коли можна зривати перець

Технічна стиглість починається через 50-60 діб від того, як ви посадили розсаду. Перці стають великими та налитими, але колір ще не такий, як повинен бути. Переважно – зелений або блідо-жовтий. Такі плоди треба збирати для перероблювання або консервацій.

Щодо біологічної стиглості, її слід очікувати через місяць після технічної. Ці перці мають вигляд яскравих, з сильним запахом. У них міститься велика кількість вітамінів. Переважно їх просто споживають, бо вони не будуть довго стояти.

Поради щодо збору перцю

Коли на стеблі сформувались перші великі перці, їх можна збирати та їсти. Зазвичай – на початку серпня й затягується аж до вересня.



Спілі болгарські перці / Фото landlord.ua

Під час збору перцю зверніть увагу: