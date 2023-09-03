Чи можна вже садити тюльпани у відкритий ґрунт: корисні підказки

Тюльпани вважають абсолютно невибагливими квітами, яким потрібен мінімальний догляд. Їх можна саджати на зиму.

Хтось садить тюльпани навесні, але й можна вже зараз, на початку осені. Є низка правил, які треба пам'ятати. Коли саме садити тюльпани у відкритий ґрунт та як це робити – розкаже 24 Канал.

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Коли садити тюльпани в землю

Час саджання тюльпанів багато в чому залежить від клімату та погоди. Щоб рослини вкоренилися, треба 3-4 тижні. Оптимально садити такі осінні цибулинні квіти у період з 20 вересня по 20 жовтня.

Коли спостерігається тепла осінь, то термін продовжується аж до 10 листопада.

Зауважте, що оптимальна температура для саджання тюльпанів – це +8-10. При такій теплоті цибулинні квіти найкраще вкорінюються.

Як садити тюльпани

Перевага посадки восени цих квітів у тому, що вони будуть цвісти на кілька тижнів раніше від тих квітів, посаджених весною.

Важливо перед тим, як садити, добре подивитися на цибулини, викинути хворі та пошкоджені. Тому що одна зіпсована цибулина може заразити інші, а також землю. Тож можна перед посадкою обробити матеріал у розчині марганцівки та залишити там на годину.



Марганцівка / Фото Pinterest

Тюльпани краще садити на сонячній, захищеній від вітру, ділянці, щоб не було ґрунтових вод. Оскільки застояна вода спричиняє гниття цибулин.

Посадковий матеріал вносять в землю з дистанцією у 12 сантиметрів. Маленькі цибулинки – від 5-7 сантиметрів одна від одної.



Посадка тюльпанів / Фото "ТЕГ"