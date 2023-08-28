Не пропустіть цей момент: коли краще садити малину

Багато людей звикли садити малину навесні. Але це не єдина пора, коли це можна робити. Дізнаймося, як це робити.

Звісно, що великою мірою час посадки залежить від сорту, погоди та кліматичних умов регіону. Але існують й загальні рекомендації. Коли і як правильно висаджувати малину – підкаже 24 Канал.

Цікаво Не підгодовуйте ці овочі дріжджами: зіпсує весь урожай

Коли садити малину: терміни

Найкращою порою для посадки малини є осінь. Адже у цей час на вулиці більша волога та середня температура повітря. Водночас треба встигнути це зробити до заморозків (за 30 діб), аби саджанці вкоренелися.

Слід врахувати, чи готові рослини до висадки. Показовою ознакою є те, що на кореневій шийці утворюються бруньки.

У ранніх сортів малини це можна побачити до середини вересня, в інших – пізніше. Тож у пізніх сортів посадка може бути й у жовтні.

Як і де садити малину

Малину оптимально садити на сонячних, захищених від вітрів місцях. Можуть бути схили, а саме – їхня нижня частина.

Фахівці стверджують, що кущі найкраще ростуть на супіщаних та суглинистих землях. Якщо ґрунт має підвищену кислотність, треба внести вапно.

Обирати для посадки треба саджанці, довжиною 15-20 сантиметрів. У діаметрі мають бути хоча б 5 міліметрів. При цьому подивіться, чи добре розвинені корені.

Вирийте неглибокі ямки для кущів, щоб корені вільно туди входили. На дно можете покласти компост або перепрілий гній на 10 сантиметрів. А зверху радять посипати подвійний суперфосфат.



Компост / Фото "Зелена садиба"

Дуже добре, коли ряди малини розташовані з півночі на південь. Так, вони будуть отримувати достатньо сонця. Між саджанцями повинна бути відстань 30 сантиметрів, а між рядами – 70 сантиметрів.



Посадка малини / Фото Kvitka.info