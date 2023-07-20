Якщо втратити момент, коли треба збирати ярий часник, він не буде мати хорошого смаку. Та й зберігатися довго він також не зможе. Коли ж час збирати ярий часник у 2023 році – розкаже 24 Канал.

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Коли збирати ярий часник

Збір урожаю залежить від клімату, погодних умов та сорту часнику. Зокрема, ярий часник саджають навесні, тож і виривають його трохи пізніше, ніж зимовий. Переважно цей час припадає на другу половину серпня або початок вересня. Стає помітним, що на часнику починає жовтіти листя та витягується стебло.

Час, коли збирати, теж важливо не пропустити. Оскільки восени частішають дощі, через які можуть рости нові молоді корені. У такому разі головки часнику втратять користь.

Найсприятливіші дати для збору ярого часнику в серпні – 3, 4, 5, 8, 9, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29. 31.

Ознаки зрілого ярого часнику

Відомо, що ярий часник може стояти значно довше, ніж зимовий. Його зазвичай збирають у суху та сонячну погоду.



Викопаний часник / Фото "Сонце-сад"

Однією з перших ознак зрілості ярого часнику є жовтіння та засихання листя . Приблизно за два тижні до цього моменту листя почне грубішати та поступово змінювати колір.

. Приблизно за два тижні до цього моменту листя почне грубішати та поступово змінювати колір. Спробуйте дістати з-під землі кілька головок, аби подивитись, чи вони зрілі.

Листя дозрілої рослини хилиться додолу .

. Шийка кореня стає сухою, а головки покриваються лускою в кілька шарів.

Зубці легко відокремлюються від лушпиння.

Як збирати ярий часник

Краще викопати ярий часник за допомогою садових лопат. Якщо тягнути вручну – можна травмувати стебло.



Садова лопата / Фото "Альцест"

Після того, як вийняли головки, обережно відріжте стебла, залишивши під часником лише 3-5 сантиметрів стебла. Це збереже луски головок.

головок. Не мийте часник одразу після збирання, оскільки через воду можуть зіпсуватися головки.

Після того, як витягли урожай, дайте часнику просохнути на повітрі протягом кількох днів. Впевніться, що вони розміщені на сухій ділянці.

Зберігайте ярий часник у прохолодному місці з хорошою циркуляцією повітря. Краще тримати головки у плетених кошиках, ящиках або в'язаних мішках.