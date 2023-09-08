Коли час викопувати моркву: названо терміни збору різних сортів

Морква іноді стає примхливим овочем у вирощуванні. На її дозрівання вливає, яка погода надворі, сорт, коли відбувалась посадка, як часто поливали та підживлювали.

Питання, коли викопувати моркву – досить актуальне на сьогодні. Деякі вже почали це робити, інші – ще вагаються, тому чекають. 24 Канал поділиться з вами, коли це краще робити та скільки у вас залишилось часу.

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Коли пора викопувати моркву: терміни

Ранні сорти стають стиглими за 60-90 днів після того, як зійшли.

стають стиглими за 60-90 днів після того, як зійшли. Сорти середнього дозрівання збирають через 100-130 діб від сходів.

збирають через 100-130 діб від сходів. А щодо пізніх сортів, вони стають готовими до викопування через 130-150 днів.

Найперші сорти моркви городники викопують вже у червні. Сорти середнього дозрівання копають у липні-серпні. І вже, власне, пізні сорти дозрівають восени. Якщо ви хочете зберігати моркву всю зиму, то потрібно садити саме пізню моркву. Адже якщо їм зробити хороші умови, то без проблем будуть зберігатися тривалий час.

Зазвичай люди садять сорти, які копають з вересня до кінця жовтня. Пам’ятайте, що за температури +4 морква вже не росте. Тому важливо позбирати її до початку стабільних морозів, бо потім вона буде гнити.



Викопана морква / Фото Pixabay

Деякі городники практикують перед тим, як викопувати всі плоди, позбирати кілька та подивитися на їхній стан, чи вони вже дозріли. Показником також є те, коли нижні лиски жовтіють та стають сухими.