Успіння Пресвятої Богородиці цього року відзначають 28 серпня, у понеділок. Це особливе свято відзначення Діви Марії як матері Сина Божого. Для християн – це важлива подія. Яка історія й традиції свята – знає 24 Канал.
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Як з'явилося свято Успіння Пресвятої Богородиці
У Біблії йдеться, що під час однієї з молитов, перед Дівою Марією з'явився Архангел Гавриїл, котрий повідомив їй звістку, що вона стане мамою Сина Божого.
- Після того, як розп'яли Ісуса Христа та він воскрес, Богородиця пробула решту життя у Єрусалимі, поширюючи християнську віру.
Як написано у Святому Письмі, Богородиця провела довше земне життя, ніж Христос. Тож на цей раз Гавриїл сказав їй, що через 3 доби вона відправиться на небо. Богородиця прийняла це та попрощалась з близькими та апостолами.
Успіння Діви Марії / Фото УГКЦ
- Тоді її душа покинула тіло та пішла до Бога. Тож Успіння – означає спокійну та мирну смерть, яка відбулася у Пресвятої Діви. Відбувся перехід від земного життя до Царства Небесного. Це трапилося 28 серпня.
Традиції Успіння Пресвятої Богородиці
Як зазвичай, у святковий день християни поспішають до храму. Іноді віряни святять насіння та колоски пшениці, бо в цей час тривають жнива.
Найкращою дією на Успіння стане щира молитва. Обов'язково слід запалити свічку в церкві за здоров'я рідних і близьких.
Запалена свічка / Фото Max Pixel
Цього дня якраз закінчується Успенський піст, тож на 28 серпня християни готували різні смачні страви. Повинен бути свіжоспечений хліб з борошна нового врожаю.
- На Успіння було заведено консервувати на зимівлю капусту, помідори, огірки та різні овочі, що були зібрані цього літа.
- На свято люди займалися збором лісових і волоських горіхів.