Успіння Пресвятої Богородиці цього року відзначають 28 серпня, у понеділок. Це особливе свято відзначення Діви Марії як матері Сина Божого. Для християн – це важлива подія. Яка історія й традиції свята – знає 24 Канал.

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Як з'явилося свято Успіння Пресвятої Богородиці

У Біблії йдеться, що під час однієї з молитов, перед Дівою Марією з'явився Архангел Гавриїл, котрий повідомив їй звістку, що вона стане мамою Сина Божого.

Після того, як розп'яли Ісуса Христа та він воскрес, Богородиця пробула решту життя у Єрусалимі, поширюючи християнську віру.

Як написано у Святому Письмі, Богородиця провела довше земне життя, ніж Христос. Тож на цей раз Гавриїл сказав їй, що через 3 доби вона відправиться на небо. Богородиця прийняла це та попрощалась з близькими та апостолами.



Успіння Діви Марії / Фото УГКЦ

Тоді її душа покинула тіло та пішла до Бога. Тож Успіння – означає спокійну та мирну смерть, яка відбулася у Пресвятої Діви. Відбувся перехід від земного життя до Царства Небесного. Це трапилося 28 серпня.

Традиції Успіння Пресвятої Богородиці

Як зазвичай, у святковий день християни поспішають до храму. Іноді віряни святять насіння та колоски пшениці, бо в цей час тривають жнива.

Найкращою дією на Успіння стане щира молитва. Обов'язково слід запалити свічку в церкві за здоров'я рідних і близьких.



Запалена свічка / Фото Max Pixel

Цього дня якраз закінчується Успенський піст, тож на 28 серпня християни готували різні смачні страви. Повинен бути свіжоспечений хліб з борошна нового врожаю.