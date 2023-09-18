Коли Україна переходить за зимовий час у 2023 році

Традиційно кожного року Україна переходить на зимовий час. Це означає, що стрілки годинників будуть переводити на годину назад.

В українському суспільстві склалося різне ставлення до переходу на зимовий час. Декому це подобається, тому що можна поспати на годину довше. А інших – навпаки це дратує, бо швидше темніє на вулиці. Коли будемо переводити годинники у 2023 році – розкаже 24 Канал.

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Коли Україна переходить на зимовий час: дата

Змінювати час в Україні почали ще у 1981 році, щоб продовжити світловий день. А вже у 1996 році на державному рівні визначили, що на зимовий час переходимо в останню неділю жовтня о 4 ранку. Щодо літнього часу, то його змінюємо в останню неділю березня о 3 ночі.

За традицією в Україні стрілки годинника переводять 2 рази у рік, а саме – восени та навесні. Це відбувається задля відповідності біологічного часу календарному. Інша причина теж досить зрозуміла – щоб заощадити електроенергію.

Перехід на зимовий час у 2023 році відбудеться 29 жовтня о 4:00. Годину змінюють традиційно саме в неділю, аби люди змогли легше звикнути до нового часу.



Перехід на зимовий час / Фото Freepik

Такі гаджети, як комп'ютери, планшети, смартфони переходять на новий час автоматично. А от у старих мобільниках та механічних годинниках необхідно змінювати час самостійно.

Для легшого переходу на новий час фахівці радять: