Коли збирати червоний буряк: перевірені підказки від городників

Кінцевим етапом у вирощуванні буряків є збір. Важливо зробити це вчасно, щоб вони були у гарному стані. Є певні особливості.

Буряки слід зібрати у потрібний момент, аби вони набралися цукру та зберігалися аж до зими. Є прості фактори, які на це впливають. Тож коли час збирати буряки, аби були смачними – знає 24 Канал.

Корисно Бур'яни зникнуть назавжди: як захистити грядки від пирію та берізки польової

Коли пора збирати буряки

Час, коли треба викопувати ці овочі, залежить від різних чинників. Не останню роль грає сорт, який садили.

Наприклад, ранні сорти збирають вже у кінці липня або на початку серпня;

сорти збирають вже у кінці липня або на початку серпня; середньостиглі зазвичай пора викопувати у вересні;

зазвичай пора викопувати у вересні; а от пізні сорти потрібно витягувати у вересні-жовтні.

Якщо на буряку помітні дивні нарости, нижні листки почали жовтіти та ставати сухими та вже відомо про перші заморозки, тоді можете починати збір плодів. Потенційно можуть зашкодити бурякам часті опади, бо через вологу вони гниють.



Збір буряків / Фото з ютубу

Зверніть увагу, що краще збирати буряки, коли сухо. Температура має бути десь +5, втім, щоб не підмерзала земля. До цього часу плоди набрали цукор, отже смак буде кращим. Водночас вони добре зберігатимуться упродовж зими.

Буряки краще не викопувати лопатою, оптимально зробити це садовими вилами. Треба запхати їх збоку від ряду з буряками, притримувати листя руками й тоді легенько витягати руками чи викопувати вилами. Урожай слід розкласти біля грядки, стріпати від землі та обрізати листя.