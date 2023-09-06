Залишилось зовсім трохи часу: у які терміни треба встигнути викопати картоплю

Восени городники традиційно збирають урожай різних овочів. З-поміж них особливе місце належить картоплі.

Питання термінів збору картоплі тісно пов'язане з погодою, сорту та кліматичними особливостями регіону. Зазвичай її можна збирати через 2,5-4 місяці після посадки. Тож коли краще копати картоплю – розповість 24 Канал.

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Коли треба встигнути зібрати картоплю

Переважно картоплю починають збирати в кінці серпня – на початку вересня. Ранні сорти – навіть вже у середині серпня. А от більш пізні – наприкінці вересня або на початку жовтня.

Ви можете визначити, коли найкраще це робити за певними ознаками. Наприклад, коли бадилля картоплі починає жовтіти та сохнути, це означає, що саджанці формують плоди. При цьому стебла будуть ніби хилитися додолу.

Якщо ви все ще вагаєтесь, можна провести невеличкий експеримент. Дістаньте із землі кілька кущів з різних місць городу. Показником зрілої картоплі буде те, що плоди легко від'єднуються від листя. Також шкірка не буде морщитись, як це буває на молодих плодах.



Зріла картопля / Фото ТОВ "ЖМЗ"

Зорієнтуватися, копати картоплю чи ні, можна й по терміну. Переважно плоди збирають через 80-100 діб після саджання.

Фахівці переконують, що якщо збирати картоплю занадто рано або пізно, можете втратити урожай. Якщо ви дістали картоплю дуже рано, то ймовірно вона почне швидко псуватися та довго вона не зможе зберігатися.