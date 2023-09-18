У День батька ми вітаємо наших рідних татусів, які разом із мамою виховують нас, оберігають та ведуть по житті. Це важливе свято, яке не варто забувати. А які ще існують дати Дня батька – розкаже 24 Канал.

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Коли День батька в Україні та світі

Свято бере початок із США з 1910 року. Встановити його запропонувала місис Додд зі штату Вашингтон. Таким чином, жінка прагнула вшанувати пам'ять померлого батька, який залишився один, але це не завадило йому виховати шістьох дітей.

А от у 1966 році президент США Ліндон Джонсон визначив третю неділю червня національним святом – Днем батька. До ініціативи долучилися країни, де підтримують сімейні цінності.

національним святом – Днем батька. До ініціативи долучилися країни, де підтримують сімейні цінності. В Україні День батька також відзначають саме у червні, хоча поважають й іншу дату – 17 вересня.

Міжнародне свято відзначають у різних країнах. Зокрема, у Великобританії, Канаді, Японії, Франції та Ірландії. А от у Південній Кореї загальне свято батька і матері – День батьків відзначають 8 травня. Такі країни, як Іспанія, Португалія, Італія, Швейцарія святкують День батька 19 березня. Польща та Нікарагуа – 23 червня, а Люксембург – 7 жовтня.