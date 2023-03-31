"Не я б'ю, верба б'є": коли Вербна неділя у 2023 році – дата свята

Вербна неділя – велике свято для християн. Традиційно вона припадає на останню неділю перед Великоднем. У цей день парафіяни йдуть до храму освячувати вербову лозу.

Вербна неділя припадає на шостий тиждень Великого посту. Християни східного і західного обряду відзначають її у різні дати. Коли Вербну неділю святкуватимуть цьогоріч, розповість 24 Канал.

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Дата і походження Вербної неділі

Цього року християни західного і східного обряду відзначатимуть Вербну неділю 2 і 9 квітня відповідно. Вона розпочинає останній Страсний тиждень перед Великоднем.

Вербна неділя знаменує вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Вважалося, що за день до цього, Ісус воскресив Лазаря у Віфанії. І очевидці швидко розповсюдили цю звістку по всьому світу. У багатьох країнах це свято називають "Пальмовою неділею", оскільки при в'їзді в місто Ісусу встеляли ноги пальмовим гіллям. Воно символізувало перемогу і незалежність.



Вербове гілля / Фото Pixabay

Зважаючи на те, що пальми в Україні не ростуть, їх замінили вербовими гілками. З давніх-давен верба для нашого народу була символом приходу весни. У деяких областях Вербну неділю називають Шутковою, Цвітною, Квітною і Вербницею.

Традиції Вербної неділі

У цей день заведено йти до храму освячувати вербові гілочки. Після служби священник традиційно кропить вербу свяченою водою. А християни легесенько б'ють одне одного гілочками зі словами: "Не я б'ю – верба б'є, за тиждень Великдень".

Вербове гілля не можна викидати, потрібно зберігати до наступного року. Також за повір'ям, якщо ковтнути "котиків", людина буде здоровою увесь рік.

Ще за час Київської Русі жінки пекли печиво з бруньками верби й варили з неї різноманітні відвари. Подейкували, що верба має цілющі властивості й може захистити від усього злого.

Автор: Вікторія Козар