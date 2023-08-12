Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси 2023: дати святкування й традиції, які варто знати

У серпні християни Східного обряду відзначають свято Спаса. Їх існує всього три й в народі мають такі назви: Медовий, Яблучний та Горіховий.

Дні святкування Спаса є незмінними, зазначає 24 Канал. Першим відзначають Медовий Спас – 14 серпня, Яблучний Спас – 19 серпня, Горіховий Спас – 29 серпня.

Важливо Вже за новим стилем: як зміняться дати церковних свят у вересні 2023

На цю пору року завжди припадає найбільше господарських робіт, тривають жнива та заготівля продуктів на зиму. Тому існує звичай освячувати яблука, груші, сливи, мед, колосся пшениці й жита.

Традиції Медового Спаса

Наші предки вірили, що на Медового Спаса або Маковія літо дає дорогу осені. Його відзначають 14 серпня і саме в цей час починається найактивніший період по збору врожаю та меду. За традицією у цей день освячують мед, а після літургії куштують його. Бажання, яке людина загадує з першою ложкою меду, обов'язково збудеться.



14 серпня – Медовий Спас / Фото Pixabay

Коли і як святкують Яблучний Спас

У православних християн це свято поєднується з Преображенням Господнім, яке припадає на 19 серпня. У церкві освячують яблука, а потім з них готують всілякі смачні страви, печуть пироги. Також у цей день ніхто важко не працює, не будує нічого, не копає, прибирає, шиє та пере. Подейкують, що хто на Спаса шиє, той до кінця життя буде лити сльози. А якщо на Яблучний Спас пожовкло листя на деревах – скоро сильно похолодає.



19 серпня – Яблучний Спас / Фото Pixabay

Третій Спас – Горіховий

Так це свято назвали тому, що воно припало на період, коли найбільш рясно родять горіхи – кінець серпня. З давніх-давен люди в цей час запасалися хлібом і горіхами на зиму, проводили цікаві ярмарки. Якщо на Горіховий Спас людина випадково купить чи знайде подвійний горіх – на неї чекає фінансовий добробут й успіх на весь наступний рік.