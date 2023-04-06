Смачну домашню зелень гарантовано: коли сіяти кріп і петрушку

Зелень – це джерело вітамінів і мінералів, особливо петрушка і кріп. Вони дуже корисні та поживні, тому їх потрібно вживати багато. Щоб отримати гарний урожай, треба знати певні правила.

Петрушка і кріп – дуже популярні в Україні ароматні рослини – приправи. Їх додають до м'яса, риби, до супу, адже вони змінюють смак на краще. Як правильно і коли сіяти петрушку та кріп, розкаже 24 Канал.

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Петрушка

Найкраще сіяти петрушку в березні та квітні. Втім, все одно треба відштовхуватися від погоди й температурного режиму. Земля повинна гарно прогрітися.

Кріп може довго не сходити через ефірні речовини у своєму складі. Тому перед посадкою насіння у відкритий ґрунт, його потрібно заздалегідь замочити. За три години до посіву, треба занурити насінини у розчин марганцівки. Це дасть змогу позбутися ефірних олій, які перешкоджають росту рослин. Петрушка добре росте на пухких і родючих ґрунтах. Важливо обрати вдалу ділянку для посіву і підготувати ґрунт.



Як і коли посіяти зелень / Фото Pixabay

Перед посівом, необхідно внести добрива у ґрунт. Це може бути компост, перегній, торф чи пісок. Потім розпушуємо землю, поливаємо її та робимо рядки з дистанцією 15-20 сантиметрів один від одного.

Глибина ямок повинна сягати 2 сантиметрів. Після посіву одразу поливати петрушку не рекомендовано. Краще дочекатись перших сходів зелені.

Дуже важливо регулярно поливати петрушку, але водночас враховувати погодні умови. Якщо дощить – то робити це можна і рідше. Дозволено підживлювати азотом. Періодично прополюємо ґрунт навколо розсади, щоб забезпечити його вологою і киснем.

Кріп

Садити кріп можна вже у першій половині квітня. Він проростає при +3, а вже при +10 зелень активно росте. Кріп найкраще приживається на пухкому і нейтральному ґрунті. Йому не потрібна окрема ділянка, тому що може рости навіть між іншими рослинами. Але водночас важлива добра освітленість.

Ділянку для кропу заведено готувати ще з осені, в цей час вносять органічні добрива. Безпосередньо перед посадкою, землю треба прополоти.

Кріп переважно сіють рядками з відстанню в 15 сантиметрів не глибше, ніж на 2 сантиметри. Поливати одразу не потрібно, бо насіння занадто далеко піде в землю і не проросте.

Важливим у вирощуванні як петрушки, так і кропу є прорідження. Між кущами треба залишати 15 сантиметрів, щоб зелень добре росла. Якщо кріп жовтіє, це означає, що він не отримує достатньо поживних речовин. Тому потрібно вчасно поливати рослину, розпушувати грядку та підживлювати настоєм кропиви.

Автор: Вікторія Козар