Коли садити зимову цибулю: не пропустіть найсприятливіший час

Городників зараз турбує питання, коли все ж пора садити цибулю на зиму. Адже є достатньо сортів, ,які добре переносять зиму в землі та дають ранній врожай вже наступного року.

Фахівці радять садити цибулю після таких рослин, як кабачки, кукурудза, горох, квасоля, помідори, огірки та капуста. Натомість краще не робити цього після буряка, моркви й редьки, бо урожаю не буде. Коли краще садити цибулю – розкаже 24 Канал.

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Коли час садити цибулю

Переважно зимову цибулю садять з середини жовтня до початку листопада. Це роблять за 30-35 днів до початку стабільних морозів. Можете орієнтуватися по температурі: якщо нижче +5 вже кілька днів, можете починати.

Звертайте увагу на погоду в регіоні: цибуля повинна відростити корені до холодів, але щоб не з'явилися паростки, адже вони змерзнуть. Коли ж посадити запізно, то корені можуть не встигнути розвинутися й тоді рослина загине.

Земля під цибулю має бути легкою, оптимально – дренована, піщана з перегноєм. Ділянку обирайте захищену від вітрів. У цибулі – не дуже потужне коріння, тому вона потребує пухкого та родючого ґрунту. Можна перекопати ділянку з перегноєм у співвідношенні 5-6 кілограмів на метр квадратний.



Посадка цибулі / Фото "На пенсії"

Викопайте ямки та посадіть цибулини вглиб на 5 сантиметрів із відстанню у 15 сантиметрів. Коли стає холодніше, можна захистити рослину мульчею у вигляді сухого листя.

Врахуйте, що замочувати цибулини перед посадкою немає сенсу. Вона повинна залишатися сухою. Після того, як посадили, поливати не потрібно.