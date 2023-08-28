Фахівці радять садити цибулю після таких рослин, як кабачки, кукурудза, горох, квасоля, помідори, огірки та капуста. Натомість краще не робити цього після буряка, моркви й редьки, бо урожаю не буде. Коли краще садити цибулю – розкаже 24 Канал.

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Коли час садити цибулю

Переважно зимову цибулю садять з середини жовтня до початку листопада. Це роблять за 30-35 днів до початку стабільних морозів. Можете орієнтуватися по температурі: якщо нижче +5 вже кілька днів, можете починати.

Звертайте увагу на погоду в регіоні: цибуля повинна відростити корені до холодів, але щоб не з'явилися паростки, адже вони змерзнуть. Коли ж посадити запізно, то корені можуть не встигнути розвинутися й тоді рослина загине.

Земля під цибулю має бути легкою, оптимально – дренована, піщана з перегноєм. Ділянку обирайте захищену від вітрів. У цибулі – не дуже потужне коріння, тому вона потребує пухкого та родючого ґрунту. Можна перекопати ділянку з перегноєм у співвідношенні 5-6 кілограмів на метр квадратний.



Посадка цибулі / Фото "На пенсії"

Викопайте ямки та посадіть цибулини вглиб на 5 сантиметрів із відстанню у 15 сантиметрів. Коли стає холодніше, можна захистити рослину мульчею у вигляді сухого листя.

Врахуйте, що замочувати цибулини перед посадкою немає сенсу. Вона повинна залишатися сухою. Після того, як посадили, поливати не потрібно.