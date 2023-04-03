Збиратимемо мішками: коли найкраще садити картоплю

Картопля є дуже поширеним коренеплодом в Україні. Її люблять і дорослі, і малі. Втім, люди часто бідкаються, коли краще її садити: до Пасхи чи вже після.

Незабаром розпочнеться період садіння картоплі. Переважно він стартує наприкінці квітня. Але тут потрібно враховувати погодні умови. Найкраще це робити, коли немає заморозків. По чому орієнтуватись, підкаже 24 Канал.

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Коли садити картоплю

Найкраща температура для саджання картоплі – від 8 до 10 градусів. Але важливим моментом є, щоб більше не траплялися заморозки і була стабільно тепла погода. Адже цей коренеплід не любить низьку температуру.

Пізні сорти картоплі варто саджати на початку травня. Ґрунт має прогрітися на глибину 10 сантиметрів. Тож не рекомендується поспішати з садінням в перші теплі дні. Треба звертати увагу на прогноз погоди.

Як перевірити "готовність" землі до садіння

Для цього необхідно взяти грудку землі й кинути її. Якщо вона розсиплеться на дрібні крихти й пил, це означає, що у землі мало вологи й потрібно садити якомога швидше.

Коли грудка прилипла до ґрунту, це свідчить про те, що вологи забагато, треба почекати, допоки земля просохне.

Найбільш вдалим варіантом буде, якщо грудка розпалася на кілька частин.

До чи після Великодня

Цьогоріч Великдень буде доволі рано і до половини квітня не прогнозується стабільної погоди. Тож будь-яке саджання чи городні роботи треба робити вже після Пасхи. У другій половині місяця очікується тепліша погода, тому ґрунт повинен просохнути.