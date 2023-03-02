Дочекайтеся тепла: коли і як правильно садити картоплю цього року

Настала довгоочікувана весна, тому багато людей вже задумуються над тим, коли повертатися до городніх справ. Саме навесні городи й поля засаджують різноманітними рослинами, серед яких є картопля. Як і коли правильно садити її у 2023 році – читайте далі.

Картопля – популярна рослина, яку вирощують українці самостійно на городі. 24 Канал підготував корисні поради, яких варто дотримуватися, щоб отримати гарний врожай.

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Коли найкраще садити картоплю навесні

Від того, коли ви посадите картоплю в ґрунт, залежить її період дозрівання та врожайність. Крім того, потрібно зважати на сорт картоплі. Оскільки є ранні, середньоранні, середньостиглі, середньопізні та пізньостиглі сорти.

Крім того, на території України сприятлива погода для посадки може бути в різні місяці. Наприклад, на півночі країни зазвичай висаджують картоплю у травні, а на півдні – у квітні.

Існує спеціальний місячний календар, де визначено найсприятливіші дати для цього. У 2023 році варто саджати картоплю навесні: 7 – 19 квітня та 6 – 18 травня. Натомість не можна цього робити в такі дні: 6 і 20 квітня, 5 і 19 травня.



Коли потрібно саджати картоплю / Фото Canva

За народними повір'ями картоплю не радять садити в Чистий четвер чи Страсну п'ятницю перед Великоднем. А сприятливими днями для польових робіт вважається час цвітіння черемхи та кульбаби.

Підкреслимо, що для посадки картоплі має бути тепла та сонячна погода – без заморозків, а температура повітря повинна прогріватися до +8, +10 градусів за Цельсієм.

Актуальні поради, як правильно саджати картоплю

Важливо, знаки, як правильно садити картоплю, щоб вона швидко проросла та подарувала гарний врожай. Розглянемо декілька актуальних порад, на що варто звернути увагу під час посадки:

Перед посадкою слід гарно підготувати ділянку: розпушити та вирівняти землю, внести спеціальні добрива.

Картоплю необхідно саджати на глибину 10 сантиметрів.

Температура ґрунту під час посадки має прогріватися до 10 градусів за Цельсієм.

Якщо ви саджаєте за допомогою лопати, тоді між рядками відстань має бути 70 сантиметрів, а між картоплинами – 20 сантиметрів.

У кожну ямку можна додатково внести органічні добрива, такі як перегній, компост чи додати звичайний попіл.



Як правильно висаджувати картоплю навесні / Фото Canva