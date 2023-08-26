Коли садити часник на зиму цьогоріч: назвали оптимальний час

Зимовий часник вважається той, який садять восени та залишають у ґрунті на зимівлю. Він відрізняється смачними зубчиками.

Коли садити часник у землю – питання, яке постає перед городниками наприкінці літа. Це важливо, бо від часу посадки залежить, яким буде урожай. 24 Канал розкаже, як правильно це робити та коли саме.

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Коли саджати часник у відкритий ґрунт

Зимовий часник потрібно садити десь за 35-45 днів до початку постійних заморозків. Адже вже до зими часник нарощує кореневу систему близько 10-12 сантиметрів. Водночас пам'ятайте, що садити часник на зиму краще пізніше, ніж раніше. Адже якщо зелені паростки з'являться до зими, то він може загинути. Оптимально це робити у період з кінця вересня та до кінця жовтня.

Часник заведено розміщувати на сонячній та високій ділянці. Цей овоч потребує доволі багато сонця.



Суперфосфат / Фото Superagronom

Перед посадкою можна удобрити ділянку. На 1 квадратний метр вносять 5-6 кілограмів перегною (у випадку, якщо попереднє насадження ним не підживлювали). А ще – 30 грамів суперфосфату, 20 грамів калійної солі. Слід перекопати це місце. Також вириваємо бур'яни, рівняємо поверхню граблями.

Як правильно садити часник у відкритий ґрунт

Фахівці радять обробити зубці часнику перед посадкою. Йдеться про сольовий розчин: для приготування треба розчинити 3 столові ложки солі у 5 літрах води. Зубці замочують в ньому на 2-3 хвилини.



Посадка часнику / Фото IStock.photo Getty images