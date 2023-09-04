Одне з 12 найважливіших свят року: коли тепер святкують Різдво Богородиці

Православна та Українська греко-католицька церква з 1 вересня перейшли на новоюліанський календар. Тож двунадесяті великі свята тепер відзначають в інший день. Серед них – Різдво Богородиці.

Різдво Богородиці – це день народження Матері Ісуса Христа. Про те, коли тепер відзначають одне з 12 найважливіших свят року – підкаже 24 Канал.

До теми Україна переходить на новий церковний календар: що цьому передувало і як зміняться дати свят

Коли тепер святкують Різдво Богородиці

Новий церковний календар передбачає, що відтепер більшість релігійних свят будуть відзначати на 13 днів раніше. Тож Різдво Пресвятої Богородиці тепер будуть святкувати не 21 вересня, а 8 вересня.

Новоюліанський календар – це покращений варіант юліанського календаря, основою якого є обертання Землі навколо Сонця. Ним передбачається 218 високосних днів на 900 років, а сам рік триває 365 днів. Новоюліанським календарем використовує 10 з 16 автокефальних східних православних церков.



Біблія / Фото з Canva

У Різдво Пресвятої Богородиці рекомендують піти на службу, поставити свічку і помолитися. Також можна помолитися вдома. У цей день шанують матерів і намагаються всіляко їм допомогти. Окрім цього, побутує думка, що всі добрі справи, зроблені в це свято, обов'язково повернуться, а в оселі буде добробут і дитячий сміх.

, у релігійних громад і монастирів залишається вибір – переходити на новий календар, чи ні.