Щороку в Україні переводять годинники і роблять це двічі – на літній і зимовий часи. Перехід на зимовий час, за звичаєм, відбувається в останню неділю жовтня.

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Коли переводять годинник на зимовий час 2021

У 2021 році українці перейдуть на зимовий час у ніч суботи, 30 жовтня на неділю, 31 жовтня. Тому, цієї ночі слід перевести годинники на одну годину назад, а зробити це потрібно о 4:00. Через такий перехід, у неділю наш сон триватиме довше на 1 годину.



Коли переводять годинники в Україні на зимовий час / Фото Pixabay

До слова, перехід на літній і зимовий часи відбувається ще з 1996 року з метою заощадження електроенергії. Цей процес викликає невдоволення у багатьох українців, адже така різка зміна стресує організм. Через це 3 березня 2021 року у Верховній Раді України навіть провели засідання, де презентували законопроєкт, який скасовує перехід на літній і зимовий час у країні. Однак рішення не отримало достатньої кількості голосів від депутатів, тож ситуація з переходами на літній і зимовий часи залишилась незмінною.