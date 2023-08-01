Медовий, Яблучний та Горіховий Спас: коли будемо відзначати цьогоріч

У народі Спаса – одне з найбільших свят у християнському світі. Припадає на Успінський піст. Воно знаменує собі цикл важливих подій.

Це християнське свято охоплює три складові: Медового, Яблучного та Горіхового Спаса. Кожне з яких має своє значення. Коли ці види Спаса відбудуться у 2023 році – знає 24 Канал.

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Які бувають види Спаса

Медовий Спас, або Маковія припадає на старт Успінського посту. Саме тоді ми відзначаємо Макавейських мучеників, які дотрималися юдейської віри та не стали язичниками. У народі кажуть на це свято – Маковія, або Макотрус.

Яблучний Спас відбувається в один день із Преображенням Господнім. Наші пращури вшановували тільки цей Спас. Суть події – у появі Ісуса Христа учням та щирій вдячності Богу за спілі плоди.

Горіховий Спас відзначають після Успіння Богородиці наступного дня. На це свято не діє піст, а в храмах освячують горіхи. Закінчується період зі жнивами. Хліб випікають з нового врожаю й також святять.

Коли святкують Спаса у 2023 році

Цьогоріч Спас відзначатимуть так, як завжди.

Медовий Спас – 14 серпня.

Яблучний Спас – 19 серпня.

Горіховий Спас – 29 серпня.

А от вже у 2024 році, коли діятиме новий церковний календар, будемо мати інші дати: