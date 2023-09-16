Городники розповіли, коли краще удобрювати ґрунт: восени чи навесні

Восени на городі чи в саду ще залишається багато роботи. Однією з обов'язкових процедур є перекопування ґрунту. Цікаво, чи потрібно його підживлювати в осінню пору.

Зазвичай восени земля є повністю cпустошеною та збідненою, тому що закінчився період плодоношення насаджень. А це забирає сили не лише в рослин, а й у ґрунту. Коли варто поповнити його запаси: восени чи весною, зараз з'ясуємо.

Спробуйте й ви 6 ефективних добрив, якими варто підживити малину восени

Коли краще підживлювати землю

Фахівці радять закладати органічні речовини в землю під більшість овочів в осінню пору. А от щодо огірків та селери, то це краще зробити весною у пропорції 4-6 кілограмів на метр квадратний.

Пам'ятайте, що під такі овочі, як картопля, огірок, квасоля й помідор, треба застосовувати підживлення без хлору. Оптимально – попіл або сірчанокислий калій.



Сірчанокислий калій / Фото Remontu.com

Органіку потрібно вносити у рідкому вигляді. Тож курячий послід завжди розводять з водою у співвідношенні 1:10. Хай стоїть так 5-7 днів. Готово. Рідку підгодівлю виливають після опадів або поливу. Землю потім слід розпушити.

Треба знати, що моркву, цибулю, різноманітну зелень, таку як шпинат, кріп, петрушку, спаржу, підживлюють гноєм, але краще розвиватися вони почнуть аж на другий рік після цього. Під ці овочі треба вносити 3-6 кілограмів органіки на метр квадратний. Їх перекопують разом із землею.



Коров'ячий гній / Фото Zemliak